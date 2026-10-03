Монитор Asus 23.8" VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг
Монитор ASUS 24" VA24DQFR - это идеальное решение для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Благодаря IPS матрице с битностью 6 + FRC бит и подсветкой WLED, этот монитор обеспечивает точное и яркое изображение с широкими углами обзора. Разрешение 1920x1080 (16:9) позволяет наслаждаться четкими и детальными картинками, а матовая поверхность экрана защищает глаза от бликов и отражений. Этот монитор поддерживает крепление на стену с помощью стандарта VESA 100 x 100 мм, что позволяет освободить рабочее пространство на столе. Встроенный блок питания делает установку монитора еще более удобной и компактной. С разнообразными интерфейсами HDMI и VGA вы сможете легко подключить монитор к любому устройству. Яркость 250 кд/м? и контрастность 1000:1 обеспечивают яркие цвета и глубокие тени, а время отклика 5 мс делает изображение четким и плавным даже в быстрых динамичных сценах. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 178°, что позволяет комфортно смотреть на экран из любой точки комнаты. Цветовая глубина 16.7 млн. отображает все оттенки и оттенки с высокой точностью, а частота обновления 75 Гц делает изображение плавным и без мерцаний.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Отзывы о товаре Монитор Asus 23.8" VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг