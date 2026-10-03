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Монитор Asus 23.8" VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 23.8" VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг

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Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 1
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 2
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 3
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 4
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 5
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 6
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 7
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 8
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 9
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 10
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 11
Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 1
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 2
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 3
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 4
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 5
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 6
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 7
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 8
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 9
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 10
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 11
  • Монитор Asus 23.8&quot; VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750553
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Игровой
Нет
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDCP, Adaptive-Sync
Комплектация
документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, отвертка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
539.7х390.4х205 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Монитор Asus 23.8" VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг

Монитор ASUS 24" VA24DQFR - это идеальное решение для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Благодаря IPS матрице с битностью 6 + FRC бит и подсветкой WLED, этот монитор обеспечивает точное и яркое изображение с широкими углами обзора. Разрешение 1920x1080 (16:9) позволяет наслаждаться четкими и детальными картинками, а матовая поверхность экрана защищает глаза от бликов и отражений. Этот монитор поддерживает крепление на стену с помощью стандарта VESA 100 x 100 мм, что позволяет освободить рабочее пространство на столе. Встроенный блок питания делает установку монитора еще более удобной и компактной. С разнообразными интерфейсами HDMI и VGA вы сможете легко подключить монитор к любому устройству. Яркость 250 кд/м? и контрастность 1000:1 обеспечивают яркие цвета и глубокие тени, а время отклика 5 мс делает изображение четким и плавным даже в быстрых динамичных сценах. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 178°, что позволяет комфортно смотреть на экран из любой точки комнаты. Цветовая глубина 16.7 млн. отображает все оттенки и оттенки с высокой точностью, а частота обновления 75 Гц делает изображение плавным и без мерцаний.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 23.8" VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Игровой
Нет
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDCP, Adaptive-Sync
Комплектация
документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, отвертка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
539.7х390.4х205 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор ASUS 24" VA24DQFR - это идеальное решение для тех, кто ценит качество изображения и комфорт при работе за компьютером. Благодаря IPS матрице с битностью 6 + FRC бит и подсветкой WLED, этот монитор обеспечивает точное и яркое изображение с широкими углами обзора. Разрешение 1920x1080 (16:9) позволяет наслаждаться четкими и детальными картинками, а матовая поверхность экрана защищает глаза от бликов и отражений. Этот монитор поддерживает крепление на стену с помощью стандарта VESA 100 x 100 мм, что позволяет освободить рабочее пространство на столе. Встроенный блок питания делает установку монитора еще более удобной и компактной. С разнообразными интерфейсами HDMI и VGA вы сможете легко подключить монитор к любому устройству. Яркость 250 кд/м? и контрастность 1000:1 обеспечивают яркие цвета и глубокие тени, а время отклика 5 мс делает изображение четким и плавным даже в быстрых динамичных сценах. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 178°, что позволяет комфортно смотреть на экран из любой точки комнаты. Цветовая глубина 16.7 млн. отображает все оттенки и оттенки с высокой точностью, а частота обновления 75 Гц делает изображение плавным и без мерцаний.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 23.8" VA24DQFR черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.56кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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