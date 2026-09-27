Контроллер SAS Adaptec ASR-8885 SGL 2277000-R (PCI-E v3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50,16port(int
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Характеристики
Описание товара Контроллер SAS Adaptec ASR-8885 SGL 2277000-R (PCI-E v3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50,16port(int
Контроллер Adaptec ASR-8885 SGL Hybrid RAID 1, 10 RAID 0/1/1E/10/5/6/50/60 8i/8e-ports 1Gb ВозможностиСоздание нескольких RAID-массивов на одном наборе дисков, изменение уровня RAID и изменение объема без разрушения массива; фоновая инициализация, быстрая инициализация, поочередный старт HDD, поддержка ленточных накопителей и библиотек. Внутренний порт: 2x SFF-8643 (mini SAS Внешний порт: 2x SFF-8644 Скорость передачи данных6.6 ГБ/сек (пиковая скорость чтения при подключении множества накопителей в RAID 5;), 5200 Мбайт/сек (пиковая скорость записи при подключении множества накопителей в RAID 5) Память1 Гб. Возможна установка приобретаемого отдельно модуля ( Flash Module 700) защиты данных при сбое в электроснабжении Zero-Maintenance Cache Protection (данные из кэша переписываются на Flash память).
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Контроллер SAS Adaptec ASR-8885 SGL 2277000-R (PCI-E v3 x8, LP,SAS 12G,RAID 0,1,10,5,6,50,16port(int