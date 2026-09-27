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Контроллер SAS Adaptec ASR-71605 SGL 2274400-R (PCI-E v3 x8, LP, SAS/SATAII, RAID..., 16port(int 4*S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Контроллер SAS Adaptec ASR-71605 SGL 2274400-R (PCI-E v3 x8, LP, SAS/SATAII, RAID..., 16port(int 4*S

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Контроллер SAS Adaptec ASR-71605 SGL 2274400-R (PCI-E v3 x8, LP, SAS/SATAII, RAID..., 16port(int 4*S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейсы
PCI Express 2.0 x8
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 000 руб. 
Начислим 816 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750538
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Контроллер SAS Adaptec ASR-71605 SGL 2274400-R (PCI-E v3 x8, LP, SAS/SATAII, RAID..., 16port(int 4*S
51 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Adaptec
Интерфейсы
PCI Express 2.0 x8
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
16
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Контроллер SAS Adaptec ASR-71605 SGL 2274400-R (PCI-E v3 x8, LP, SAS/SATAII, RAID..., 16port(int 4*S

Контроллер Adaptec ASR-71605 SGL RAID 0/1/1E/10/5/6/50/60 16i-ports 1Gb (2274400-R) RAID-контроллер Adaptec RAID 71605 2274400-R на 16 внутренних портов SAS-3 12 Гб/с, содержит разъемы: 4 x SFF-8643, тип шины подключения PCI Express 2.0 x8.Тип: RAID-контроллерКоличество внутренних портов: 16Разъемов SFF8643: 4Интерфейс: PCI Express 2.0 x8Уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1EИнтерфейс подключения: SAS-3Пропускная способность интерфейса: 12 Гб/сLow Profile: Да

Отзывы о товаре Контроллер SAS Adaptec ASR-71605 SGL 2274400-R (PCI-E v3 x8, LP, SAS/SATAII, RAID..., 16port(int 4*S




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Характеристики
Бренд
Adaptec
Интерфейсы
PCI Express 2.0 x8
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Количество портов
16
Страна производитель
Китай
Описание
Контроллер Adaptec ASR-71605 SGL RAID 0/1/1E/10/5/6/50/60 16i-ports 1Gb (2274400-R) RAID-контроллер Adaptec RAID 71605 2274400-R на 16 внутренних портов SAS-3 12 Гб/с, содержит разъемы: 4 x SFF-8643, тип шины подключения PCI Express 2.0 x8.Тип: RAID-контроллерКоличество внутренних портов: 16Разъемов SFF8643: 4Интерфейс: PCI Express 2.0 x8Уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1EИнтерфейс подключения: SAS-3Пропускная способность интерфейса: 12 Гб/сLow Profile: Да
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контроллер SAS Adaptec ASR-71605 SGL 2274400-R (PCI-E v3 x8, LP, SAS/SATAII, RAID..., 16port(int 4*S - этот товар вы можете купить по цене 51000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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