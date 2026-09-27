Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейсы
PCIe 4.0 x8
Количество портов
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
В наличии
Код товара: 750537
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 520 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DELL
Интерфейсы
PCIe 4.0 x8
Количество портов
8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers
RAID-контроллер Dell PERC H355 (артикул 405-ABCQ) — это адаптер HBA-типа, работающий в режиме прямого доступа к дискам. Модель 405-ABCQ не использует аппаратный RAID и кэш, что делает её прозрачным мостом между сервером и накопителями. Контроллер подходит для систем, где управление массивами берёт на себя программное обеспечение ОС или гипервизора.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
DELL
Интерфейсы
PCIe 4.0 x8
Количество портов
8
Страна производитель
Китай
RAID-контроллер Dell PERC H355 (артикул 405-ABCQ) — это адаптер HBA-типа, работающий в режиме прямого доступа к дискам. Модель 405-ABCQ не использует аппаратный RAID и кэш, что делает её прозрачным мостом между сервером и накопителями. Контроллер подходит для систем, где управление массивами берёт на себя программное обеспечение ОС или гипервизора.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers - этот товар вы можете купить по цене 5520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Контроллер RAID Dell Front PERC H355 Front Load (405-ABCQ) - Kit for G14 / G15 / G16 servers