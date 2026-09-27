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Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803)

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Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803) - фото 1
Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803) - фото 2
Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
ролик подачи
Совместимость
Xerox
Поддерживаемые модели печатающих устройств
B8045 / B8055 / B8065 / B8075 / B8090
  • Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803) - фото 1
  • Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803) - фото 2
  • Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803)
2 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xerox
Тип устройства
ролик подачи
Совместимость
Xerox
Поддерживаемые модели печатающих устройств
B8045 / B8055 / B8065 / B8075 / B8090
Особенности
Комплект роликов подачи, 3 шт.
Вес, г.
5

Описание товара Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803)

Комплект роликов Xerox WCP 5632/5638/5645/5655/5675/238 (аналог 059K69803)

Отзывы о товаре Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803)




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип устройства
ролик подачи
Совместимость
Xerox
Поддерживаемые модели печатающих устройств
B8045 / B8055 / B8065 / B8075 / B8090
Особенности
Комплект роликов подачи, 3 шт.
Описание
Комплект роликов Xerox WCP 5632/5638/5645/5655/5675/238 (аналог 059K69803)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект роликов подачи XEROX AL B8045/8055/8065/8075/8090 3шт (859K26810/059K69800/059K59240/059K69801/059K69802/059K69803) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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