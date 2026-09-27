Комплект для сбора тонера HP CE980A для Color LaserJet CP5525
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
бокс для контейнера
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LaserJet 700 CP5225; CP5225dn; CP5225n; M775dn; M775; M775f; M775z; M775z+; CP5525dn; CP5525; CP5525n; CP5525xh; M750dn; M750; M750n; M750xh
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
В наличии
Код товара: 750532
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 180 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип устройства
бокс для контейнера
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LaserJet 700 CP5225; CP5225dn; CP5225n; M775dn; M775; M775f; M775z; M775z+; CP5525dn; CP5525; CP5525n; CP5525xh; M750dn; M750; M750n; M750xh
Особенности
оригинальный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Комплект для сбора тонера HP CE980A для Color LaserJet CP5525
Бункер (контейнер) отработанного тонера Waste Collection Unit 150К для LaserJet 700 CP5225, CP5225dn, CP5225n, M775dn M775, M775f, M775z, M775z+, CP5525dn CP5525, CP5525n, CP5525xh, M750dn M750, M750n, M750xh
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HP
Тип устройства
бокс для контейнера
Совместимость
HP
Поддерживаемые модели печатающих устройств
LaserJet 700 CP5225; CP5225dn; CP5225n; M775dn; M775; M775f; M775z; M775z+; CP5525dn; CP5525; CP5525n; CP5525xh; M750dn; M750; M750n; M750xh
Особенности
оригинальный
Страна производитель
Китай
Бункер (контейнер) отработанного тонера Waste Collection Unit 150К для LaserJet 700 CP5225, CP5225dn, CP5225n, M775dn M775, M775f, M775z, M775z+, CP5525dn CP5525, CP5525n, CP5525xh, M750dn M750, M750n, M750xh
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Комплект для сбора тонера HP CE980A для Color LaserJet CP5525 - по цене 4180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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