Картридж HP C9732AC для принтера color LaserJet 5500/5550 (до 13 000 стр) желтый интеллектуальный
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 950 руб.
В наличии
Код товара: 750523
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 950 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Картридж HP C9732AC для принтера color LaserJet 5500/5550 (до 13 000 стр) желтый интеллектуальный
Картридж HP C9732AC для принтера color LaserJet 5500/5550 (до 13 000 стр) желтый интеллектуальный
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Картридж HP C9732AC для принтера color LaserJet 5500/5550 (до 13 000 стр) желтый интеллектуальный
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж HP C9732AC для принтера color LaserJet 5500/5550 (до 13 000 стр) желтый интеллектуальный - купить по цене 17950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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