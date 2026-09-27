Картридж Hi-Black (HB-CLT-M406S) для Samsung CLP-360/365/368/CLX-3300/3305, M, 1K
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
В наличии
Код товара: 750519
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Картридж Hi-Black (HB-CLT-M406S) для Samsung CLP-360/365/368/CLX-3300/3305, M, 1K
Картридж Hi-Black (HB-CLT-M406S) для Samsung CLP-360/365/368/CLX-3300/3305, M, 1K
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Картридж Hi-Black (HB-CLT-M406S) для Samsung CLP-360/365/368/CLX-3300/3305, M, 1K
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Картридж Hi-Black (HB-CLT-M406S) для Samsung CLP-360/365/368/CLX-3300/3305, M, 1K - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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