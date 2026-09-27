Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейсы
MCIO x8, Mini-SAS HD x4
Количество портов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
В наличии
Код товара: 750509
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 800 руб.
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Характеристики
Бренд
NoName
Интерфейсы
MCIO x8, Mini-SAS HD x4
Количество портов
2
Вес, г.
5
Описание товара Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm
Кабель JPC P7356DN10800-1 — это внутренний высокоскоростной интерфейсный кабель для серверного оборудования и систем хранения данных, соединяющий порт контроллера MCIO x8 с двумя накопителями или бэкплейнами по стандартам SAS/NVMe
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
NoName
Интерфейсы
MCIO x8, Mini-SAS HD x4
Количество портов
2
Кабель JPC P7356DN10800-1 — это внутренний высокоскоростной интерфейсный кабель для серверного оборудования и систем хранения данных, соединяющий порт контроллера MCIO x8 с двумя накопителями или бэкплейнами по стандартам SAS/NVMe
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель JPC P7356DN10800-1 Cable MCIO x8 74P (прямой Straight Type)-TO- 2x HD MiniSAS 4i 36P (SFF8643, прямой Straight Type) , 85 Ohm,L:80cm