Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24
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Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
15360
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
612 000 руб.
В наличии
Код товара: 750502
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
612 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
15360
Интерфейс
SAS
Страна производитель
Сингапур
Вес, г.
5
Описание товара Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Lenovo
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
15360
Интерфейс
SAS
Страна производитель
Сингапур
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD SFF SSD 2U24 – стоимость товара 612000 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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