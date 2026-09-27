Жесткий диск IBM 1.8TB 2.5" SAS 10K, 01AC598, 01NN142, 01NN116, 2078-AC6A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
1800
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 120 руб.
В наличии
Код товара: 750501
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
62 120 руб.
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Характеристики
Бренд
IBM
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
1800
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Жесткий диск IBM 1.8TB 2.5" SAS 10K, 01AC598, 01NN142, 01NN116, 2078-AC6A
Жесткий диск IBM 1.8TB 2.5" SAS 10K (артикулы 01AC598, 01NN142, 01NN116, код корзины/системы 2078-AC6A) — это специализированный жесткий диск корпоративного класса для систем хранения данных IBM Storwize V5000 Gen2.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
IBM
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
1800
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Страна производитель
Китай
Жесткий диск IBM 1.8TB 2.5" SAS 10K (артикулы 01AC598, 01NN142, 01NN116, код корзины/системы 2078-AC6A) — это специализированный жесткий диск корпоративного класса для систем хранения данных IBM Storwize V5000 Gen2.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Жесткий диск IBM 1.8TB 2.5" SAS 10K, 01AC598, 01NN142, 01NN116, 2078-AC6A - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 62120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск IBM 1.8TB 2.5" SAS 10K, 01AC598, 01NN142, 01NN116, 2078-AC6A