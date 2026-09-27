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Жесткий диск HPE 861676-B21 2TB 3.5"(LFF) SATA 7,2k 6G Hot Plug SC Midline (for Proliant Gen9 server купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Жесткий диск HPE 861676-B21 2TB 3.5"(LFF) SATA 7,2k 6G Hot Plug SC Midline (for Proliant Gen9 server

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Жесткий диск HPE 861676-B21 2TB 3.5&quot;(LFF) SATA 7,2k 6G Hot Plug SC Midline (for Proliant Gen9 server
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
3.5"
Объем накопителя, ГБ
2000
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SATA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 270 руб. 
Начислим 325 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750500
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Жесткий диск HPE 861676-B21 2TB 3.5"(LFF) SATA 7,2k 6G Hot Plug SC Midline (for Proliant Gen9 server
20 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HPE
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
3.5"
Объем накопителя, ГБ
2000
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SATA
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Жесткий диск HPE 861676-B21 2TB 3.5"(LFF) SATA 7,2k 6G Hot Plug SC Midline (for Proliant Gen9 server

Жесткий диск HPE 861676-B21 — это серверный HDD емкостью 2 ТБ форм-фактора 3.5" (LFF) с интерфейсом SATA 6 Гб/с и скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, предназначенный для серверов ProLiant поколения Gen9 с поддержкой горячей замены (Hot Plug)

Отзывы о товаре Жесткий диск HPE 861676-B21 2TB 3.5"(LFF) SATA 7,2k 6G Hot Plug SC Midline (for Proliant Gen9 server




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HPE
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
3.5"
Объем накопителя, ГБ
2000
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SATA
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск HPE 861676-B21 — это серверный HDD емкостью 2 ТБ форм-фактора 3.5" (LFF) с интерфейсом SATA 6 Гб/с и скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, предназначенный для серверов ProLiant поколения Gen9 с поддержкой горячей замены (Hot Plug)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HPE 861676-B21 2TB 3.5"(LFF) SATA 7,2k 6G Hot Plug SC Midline (for Proliant Gen9 server - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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