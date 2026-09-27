Жесткий диск HP 146GB 2.5" SFF SAS 15k (627114-001)
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Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
146
Скорость вращения
15000 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 160 руб.
В наличии
Код товара: 750499
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 160 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
146
Скорость вращения
15000 об/мин
Интерфейс
SAS
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Жесткий диск HP 146GB 2.5" SFF SAS 15k (627114-001)
HP 627114-001 — жёсткий диск объёмом 146 Гб, предназначенный для сервера.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
HP
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
2.5"
Объем накопителя, ГБ
146
Скорость вращения
15000 об/мин
Интерфейс
SAS
Страна производитель
Китай
HP 627114-001 — жёсткий диск объёмом 146 Гб, предназначенный для сервера.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Жесткий диск HP 146GB 2.5" SFF SAS 15k (627114-001) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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