Уцененный товар Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние, 750492
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
82
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%6 030 руб. 6 700 руб.
В наличии
Код товара: 750492
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 030 руб. -10%
6 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
82
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
1.27
Описание товара Уцененный товар Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, гибкий шланг 2шт, крепления, документация
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
82
Длина излива
120
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, гибкий шланг 2шт, крепления, документация
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Уцененный товар Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние – стоимость товара 6030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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