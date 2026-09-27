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Уцененный товар Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750492
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Уцененный товар Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние, 750492

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Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 1
Уценка
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 2
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Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 3
Уценка
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 4
Уценка
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 5
Уценка
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 6
Уценка
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 7
Уценка
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 8
Уценка
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
82
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 1
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 2
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 3
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 4
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 5
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 6
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 7
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 8
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
6 030 руб.  6 700 руб. 
В наличии
Код товара: 750492
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние
6 030 руб. -10%
6 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vitra
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
82
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
1.27

Описание товара Уцененный товар Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, гибкий шланг 2шт, крепления, документация



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Отзывы о товаре Уцененный товар Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Vitra
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
82
Длина излива
120
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, гибкий шланг 2шт, крепления, документация


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP хорошее состояние – стоимость товара 6030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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