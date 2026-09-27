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Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка

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Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка - фото 1
Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка - фото 2
Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка - фото 3
Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Philip Lynott
Альбом (сингл)
The Philip Lynott Album
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка - фото 1
  • Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка - фото 2
  • Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка - фото 3
  • Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750437
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Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vertigo
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[602438807253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Philip Lynott
Альбом (сингл)
The Philip Lynott Album
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Fatalistic Attitude, The Man's A Fool, Old Town, Cathleen, Growing Up, Yellow Pearl (First 7" Remix), Together, Little Bit Of Water, Ode To Liberty (The Protest Song), Gino, Don't Talk About Me Baby
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка

The Philip Lynott Album - лимитированное, ремастированное переиздание сольного, студийного альбома певца Фила Лайнотта, первоначально выпущенного в 1982 году.Эксклюзивно для RSD 2022.Релиз представлен на 180-граммовом белом виниле.Филип Лайнотт - ирландский и британский певец, бас-гитарист, основатель группы Thin Lizzy, автор или соавтор почти всех песен, которые исполняла эта группа.

  1. Fatalistic Attitude
  2. The Man's A Fool
  3. Old Town
  4. Cathleen
  5. Growing Up
  6. Yellow Pearl (First 7" Remix)
  7. Together
  8. Little Bit Of Water
  9. Ode To Liberty (The Protest Song)
  10. Gino
  11. Don't Talk About Me Baby



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vertigo
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[602438807253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Philip Lynott
Альбом (сингл)
The Philip Lynott Album
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Fatalistic Attitude, The Man's A Fool, Old Town, Cathleen, Growing Up, Yellow Pearl (First 7" Remix), Together, Little Bit Of Water, Ode To Liberty (The Protest Song), Gino, Don't Talk About Me Baby
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

The Philip Lynott Album - лимитированное, ремастированное переиздание сольного, студийного альбома певца Фила Лайнотта, первоначально выпущенного в 1982 году.Эксклюзивно для RSD 2022.Релиз представлен на 180-граммовом белом виниле.Филип Лайнотт - ирландский и британский певец, бас-гитарист, основатель группы Thin Lizzy, автор или соавтор почти всех песен, которые исполняла эта группа.

  1. Fatalistic Attitude
  2. The Man's A Fool
  3. Old Town
  4. Cathleen
  5. Growing Up
  6. Yellow Pearl (First 7" Remix)
  7. Together
  8. Little Bit Of Water
  9. Ode To Liberty (The Protest Song)
  10. Gino
  11. Don't Talk About Me Baby


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка - стоимость товара 3490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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