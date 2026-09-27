Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка
The Philip Lynott Album - лимитированное, ремастированное переиздание сольного, студийного альбома певца Фила Лайнотта, первоначально выпущенного в 1982 году.Эксклюзивно для RSD 2022.Релиз представлен на 180-граммовом белом виниле.Филип Лайнотт - ирландский и британский певец, бас-гитарист, основатель группы Thin Lizzy, автор или соавтор почти всех песен, которые исполняла эта группа.
- Fatalistic Attitude
- The Man's A Fool
- Old Town
- Cathleen
- Growing Up
- Yellow Pearl (First 7" Remix)
- Together
- Little Bit Of Water
- Ode To Liberty (The Protest Song)
- Gino
- Don't Talk About Me Baby
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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The Philip Lynott Album - лимитированное, ремастированное переиздание сольного, студийного альбома певца Фила Лайнотта, первоначально выпущенного в 1982 году.Эксклюзивно для RSD 2022.Релиз представлен на 180-граммовом белом виниле.Филип Лайнотт - ирландский и британский певец, бас-гитарист, основатель группы Thin Lizzy, автор или соавтор почти всех песен, которые исполняла эта группа.
- Fatalistic Attitude
- The Man's A Fool
- Old Town
- Cathleen
- Growing Up
- Yellow Pearl (First 7" Remix)
- Together
- Little Bit Of Water
- Ode To Liberty (The Protest Song)
- Gino
- Don't Talk About Me Baby
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Philip Lynott (Thin Lizzy) - Philip Lynott Album (Lp Rsd Lim.Ed.White,40Th Anniv.) (602438807253) виниловая пластинка