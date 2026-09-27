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Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка

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Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка - фото 1
Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка - фото 2
Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка - фото 3
Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Forgets The Words
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602435327396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Forgets The Words
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
If You Want Me To Stay (Sly Stone Cover), Reckoner (Radiohead Cover), Dreamland (Michel Colombier feat. Pastorius Cover), One More Heartache (Marvin Gaye Cover), Avalon (Roxy Music Cover), Isn't It A Pity (George Harrison Cover), I Don't Know Why (Stevie Wonder Cover), Are You Gonna Go My Way (Lenny Kravitz Cover), Loving The Alien (David Bowie Cover), Maybe (Alison Krauss Cover)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка

"Peter Frampton Forgets The Words" - инструментальный кавер-альбом музыканта Питер Фрэмптон и его команды. В издании представлено десять инструментальных каверов на песне таких исполнителей как: "Isn't It A Pity" Джорджа Харрисона, "Reckoner" Radiohead, "Loving The Alien" Дэвида Боуи и других.

Релиз представлен на двойном черном виниле с гравировкой на стороне D.

Питер Кеннет Фрэмптон - британский рок-певец, гитарист и автор-исполнитель, лауреат премии Грэмми. В начале своей карьеры Фрэмптон не имел большого коммерческого успеха. Всё резко изменилось с выходом в 1976 году сверхуспешного живого концертного альбома "Frampton Comes Alive!", и синглов с него "Baby, I Love Your Way", "Show Me the Way" и "Do You Feel Like We Do". Frampton Comes Alive вышел в январе и дебютировал в чарте 14 февраля на позиции № 191. Диск пробыл в американском хит-параде Billboard 200 в течение 97 недель, из которых 55 находился в top-40, и 10 недель на первой позиции. Он стал одним из главных бестселлеров 1976 года вместе с альбомом Fleetwood Mac группы Fleetwood Mac, а также № 14 в следующем 1977 году. Было продано 6 миллионов пластинок и он стал самым успешным концертным живым альбомом в истории (на то время, а сейчас он на четвёртом месте). Сертифицирован в шестикратном платиновом статусе.

1. If You Want Me To Stay
Кавер на: Sly Stone
2. Reckoner
Кавер на: Radiohead
3. Dreamland
Кавер на: Michel Colombier feat. Pastorius
4. One More Heartache
Кавер на: Marvin Gaye
5. Avalon
Кавер на: Roxy Music
6. Isn't It A Pity
Кавер на: George Harrison
7. I Don't Know Why
Кавер на: Stevie Wonder
8. Are You Gonna Go My Way
Кавер на: Lenny Kravitz
9. Loving The Alien
Кавер на: David Bowie
10. Maybe
Кавер на: Alison Krauss

Отзывы о товаре Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602435327396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Frampton
Альбом (сингл)
Forgets The Words
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
If You Want Me To Stay (Sly Stone Cover), Reckoner (Radiohead Cover), Dreamland (Michel Colombier feat. Pastorius Cover), One More Heartache (Marvin Gaye Cover), Avalon (Roxy Music Cover), Isn't It A Pity (George Harrison Cover), I Don't Know Why (Stevie Wonder Cover), Are You Gonna Go My Way (Lenny Kravitz Cover), Loving The Alien (David Bowie Cover), Maybe (Alison Krauss Cover)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Peter Frampton Forgets The Words" - инструментальный кавер-альбом музыканта Питер Фрэмптон и его команды. В издании представлено десять инструментальных каверов на песне таких исполнителей как: "Isn't It A Pity" Джорджа Харрисона, "Reckoner" Radiohead, "Loving The Alien" Дэвида Боуи и других.

Релиз представлен на двойном черном виниле с гравировкой на стороне D.

Питер Кеннет Фрэмптон - британский рок-певец, гитарист и автор-исполнитель, лауреат премии Грэмми. В начале своей карьеры Фрэмптон не имел большого коммерческого успеха. Всё резко изменилось с выходом в 1976 году сверхуспешного живого концертного альбома "Frampton Comes Alive!", и синглов с него "Baby, I Love Your Way", "Show Me the Way" и "Do You Feel Like We Do". Frampton Comes Alive вышел в январе и дебютировал в чарте 14 февраля на позиции № 191. Диск пробыл в американском хит-параде Billboard 200 в течение 97 недель, из которых 55 находился в top-40, и 10 недель на первой позиции. Он стал одним из главных бестселлеров 1976 года вместе с альбомом Fleetwood Mac группы Fleetwood Mac, а также № 14 в следующем 1977 году. Было продано 6 миллионов пластинок и он стал самым успешным концертным живым альбомом в истории (на то время, а сейчас он на четвёртом месте). Сертифицирован в шестикратном платиновом статусе.

1. If You Want Me To Stay
Кавер на: Sly Stone
2. Reckoner
Кавер на: Radiohead
3. Dreamland
Кавер на: Michel Colombier feat. Pastorius
4. One More Heartache
Кавер на: Marvin Gaye
5. Avalon
Кавер на: Roxy Music
6. Isn't It A Pity
Кавер на: George Harrison
7. I Don't Know Why
Кавер на: Stevie Wonder
8. Are You Gonna Go My Way
Кавер на: Lenny Kravitz
9. Loving The Alien
Кавер на: David Bowie
10. Maybe
Кавер на: Alison Krauss
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Отзывы


Peter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (602435327396) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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