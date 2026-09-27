Top.Mail.Ru
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 9
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
You Got The Power: Cameo Parkway Northern Soul (1964-1967)
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 9
  • Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750433
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[18771877813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
You Got The Power: Cameo Parkway Northern Soul (1964-1967)
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
You Got The Power - The Four Exceptions, Because Of My Heart - Frankie Beverly & The Butlers, (Whoa, Whoa) I Love Him So - Nikki Blu, Girl Don't Make Me Wait - Bunny Sigler, It's Rough Out There - Jerry Jackson, Envy (In My Eyes) - The Orlons, Picture Me Gone - Evie Sands, Country Girl - Vickie Baines, Night Owl - Bobby Paris, Village Of Tears - Ben Zine, You Just Don't Know (What You Do To Me) - Chubby Checker, The 81 - Candy And The Kisses, Shake And Shingaling (Part 1) - Gene Waiters, S.O.S.
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка

Виниловая пластинка You Got The Power: Cameo Parkway Northern Soul (1964-1967) (Colour Vinyl) - исключительный сборник из 20 треков, в который вошли самые востребованные соул и R&B песни от лейблов Cameo, Parkway и Fairmount, которые были популярны в конце 1960-х - начале 1970-х гг.

Треклист:

1. You Got The Power
Исполнитель: The Four Exceptions
2. Because Of My Heart
Исполнитель: Frankie Beverly & The Butlers
3. (Whoa, Whoa) I Love Him So
Исполнитель: Nikki Blu
4. Girl Don't Make Me Wait
Исполнитель: Bunny Sigler
5. It's Rough Out There
Исполнитель: Jerry Jackson
6. Envy (In My Eyes)
Исполнитель: The Orlons
7. Picture Me Gone
Исполнитель: Evie Sands
8. Country Girl
Исполнитель: Vickie Baines
9. Night Owl
Исполнитель: Bobby Paris
10. Village Of Tears
Исполнитель: Ben Zine
11. You Just Don't Know (What You Do To Me)
Исполнитель: Chubby Checker
12. The 81
Исполнитель: Candy And The Kisses
13. Shake And Shingaling (Part 1)
Исполнитель: Gene Waiters
14. S.O.S. (Heart In Distress)
Исполнитель: Christine Cooper
15. Eddie's My Name
Исполнитель: Eddie Holman
16. Pass Me By
Исполнитель: Hattie Winston
17. The Grass (Will Sing For You)
Исполнитель: Lonnie Youngblood
18. (Your Love Was Just A) False Alarm
Исполнитель: Tari Stevens
19. Who Do You Think You Are
Исполнитель: The Soul City
20. You Didn't Say A Word
Исполнитель: Yvonne Baker



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[18771877813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
You Got The Power: Cameo Parkway Northern Soul (1964-1967)
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
You Got The Power - The Four Exceptions, Because Of My Heart - Frankie Beverly & The Butlers, (Whoa, Whoa) I Love Him So - Nikki Blu, Girl Don't Make Me Wait - Bunny Sigler, It's Rough Out There - Jerry Jackson, Envy (In My Eyes) - The Orlons, Picture Me Gone - Evie Sands, Country Girl - Vickie Baines, Night Owl - Bobby Paris, Village Of Tears - Ben Zine, You Just Don't Know (What You Do To Me) - Chubby Checker, The 81 - Candy And The Kisses, Shake And Shingaling (Part 1) - Gene Waiters, S.O.S.
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Виниловая пластинка You Got The Power: Cameo Parkway Northern Soul (1964-1967) (Colour Vinyl) - исключительный сборник из 20 треков, в который вошли самые востребованные соул и R&B песни от лейблов Cameo, Parkway и Fairmount, которые были популярны в конце 1960-х - начале 1970-х гг.

Треклист:

1. You Got The Power
Исполнитель: The Four Exceptions
2. Because Of My Heart
Исполнитель: Frankie Beverly & The Butlers
3. (Whoa, Whoa) I Love Him So
Исполнитель: Nikki Blu
4. Girl Don't Make Me Wait
Исполнитель: Bunny Sigler
5. It's Rough Out There
Исполнитель: Jerry Jackson
6. Envy (In My Eyes)
Исполнитель: The Orlons
7. Picture Me Gone
Исполнитель: Evie Sands
8. Country Girl
Исполнитель: Vickie Baines
9. Night Owl
Исполнитель: Bobby Paris
10. Village Of Tears
Исполнитель: Ben Zine
11. You Just Don't Know (What You Do To Me)
Исполнитель: Chubby Checker
12. The 81
Исполнитель: Candy And The Kisses
13. Shake And Shingaling (Part 1)
Исполнитель: Gene Waiters
14. S.O.S. (Heart In Distress)
Исполнитель: Christine Cooper
15. Eddie's My Name
Исполнитель: Eddie Holman
16. Pass Me By
Исполнитель: Hattie Winston
17. The Grass (Will Sing For You)
Исполнитель: Lonnie Youngblood
18. (Your Love Was Just A) False Alarm
Исполнитель: Tari Stevens
19. Who Do You Think You Are
Исполнитель: The Soul City
20. You Didn't Say A Word
Исполнитель: Yvonne Baker


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (18771877813) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...