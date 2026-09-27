Геннадий Гладков - 12 Стульев Балет (3Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068805593) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
12 Стульев Балет
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб.
В наличии
Код товара: 750427
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8 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Shining Sioux Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Shining Sioux Records
Barcode
[4680068805593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
12 Стульев Балет
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Вступление, Эпизод 1 «Тайна 12-ти стульев», Эпизод 2 «Явление Остапа Бендера», Эпизод 3 «Первый стул», Эпизод 4 «Музей мебели», Эпизод 5 «Загул Кисы», Эпизод 6 «Аукцион», Вступление, Эпизод 7 «Дом народов», Эпизод 8 «Эллочка», Эпизод 9 «Изнуренков», Эпизод 10 «Театр Колумба», Вступление, Эпизод 11 «Отчаяние компаньонов», Эпизод 12 «Двенадцатый стул», Эпизод 13 «Сокровище», Эпилог, Вариант финала второго эпизода. «Остап и голубая мечта» и «Самба»
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Геннадий Гладков - 12 Стульев Балет (3Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068805593) виниловая пластинка
Треклист
- Вступление
- Эпизод 1 «Тайна 12?ти стульев»
- Эпизод 2 «Явление Остапа Бендера»
- Эпизод 3 «Первый стул»
- Эпизод 4 «Музей мебели»
- Эпизод 5 «Загул Кисы»
- Эпизод 6 «Аукцион»
- Вступление
- Эпизод 7 «Дом народов»
- Эпизод 8 «Эллочка»
- Эпизод 9 «Изнуренков»
- Эпизод 10 «Театр Колумба»
- Вступление
- Эпизод 11 «Отчаяние компаньонов»
- Эпизод 12 «Двенадцатый стул»
- Эпизод 13 «Сокровище»
- Эпилог
- Вариант финала второго эпизода: «Остап и голубая мечта» и «Самба»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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Бренд
Shining Sioux Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Shining Sioux Records
Barcode
[4680068805593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
12 Стульев Балет
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Вступление, Эпизод 1 «Тайна 12-ти стульев», Эпизод 2 «Явление Остапа Бендера», Эпизод 3 «Первый стул», Эпизод 4 «Музей мебели», Эпизод 5 «Загул Кисы», Эпизод 6 «Аукцион», Вступление, Эпизод 7 «Дом народов», Эпизод 8 «Эллочка», Эпизод 9 «Изнуренков», Эпизод 10 «Театр Колумба», Вступление, Эпизод 11 «Отчаяние компаньонов», Эпизод 12 «Двенадцатый стул», Эпизод 13 «Сокровище», Эпилог, Вариант финала второго эпизода. «Остап и голубая мечта» и «Самба»
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Треклист
- Вступление
- Эпизод 1 «Тайна 12?ти стульев»
- Эпизод 2 «Явление Остапа Бендера»
- Эпизод 3 «Первый стул»
- Эпизод 4 «Музей мебели»
- Эпизод 5 «Загул Кисы»
- Эпизод 6 «Аукцион»
- Вступление
- Эпизод 7 «Дом народов»
- Эпизод 8 «Эллочка»
- Эпизод 9 «Изнуренков»
- Эпизод 10 «Театр Колумба»
- Вступление
- Эпизод 11 «Отчаяние компаньонов»
- Эпизод 12 «Двенадцатый стул»
- Эпизод 13 «Сокровище»
- Эпилог
- Вариант финала второго эпизода: «Остап и голубая мечта» и «Самба»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Геннадий Гладков - 12 Стульев Балет (3Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068805593) виниловая пластинка - стоимость товара 8390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Геннадий Гладков - 12 Стульев Балет (3Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068805593) виниловая пластинка