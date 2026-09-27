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Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка

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Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 2
Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 3
Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 4
Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 5
Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Sexe Fort
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 2
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 3
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 4
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 5
  • Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750421
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка
4 440 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Sexe Fort
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
O? Sont Les Hommes, L'abb? Caillou, Je Ne Veux Plus Te Pardonner, La Nuit Est Mauve, C'est Les Femmes Qui M?nent La Danse, On Pourrait, J'en Tremblerai Encore, Je T'aime, Je Ne T'aime Plus, C'est La Faute ? La Vie, Je Le Garde Pour Toi, Ma Blessure, Des Regrets, Tu Pourras Dire, Peut-?tre Que Peut-?tre, Question De Temps
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка

"Sexe Fort" - студийный альбом французской певицы Патрисии Каас, выпущенный в 2003 году.

Лимитированное пронумерованное переиздание 2024 года представлено на 180-граммовом виниле белого цвета. Содержит вкладку.

Патрисия Каас - французская эстрадная певица и актриса. Стилистически музыка певицы - это смесь поп-музыки и джаза. С момента выхода дебютного альбома Каас "Мадмуазель поёт..." (Mademoiselle chante...) в 1988 году во всём мире было продано более 17 миллионов записей её выступлений. Особо популярна во франкофонных и немецкоговорящих странах, а также в СССР. Существенная часть её формулы успеха - это постоянные гастроли: Каас практически всё время находится в заграничных турне. Представляла Францию на конкурсе песни "Евровидение" 2009 года и заняла 8 место.

Tracklist

  1. O? Sont Les Hommes
  2. L'abb? Caillou
  3. Je Ne Veux Plus Te Pardonner
  4. La Nuit Est Mauve
  5. C'est Les Femmes Qui M?nent La Danse
  6. On Pourrait
  7. J'en Tremblerai Encore
  8. Je T'aime, Je Ne T'aime Plus
  9. C'est La Faute ? La Vie
  10. Je Le Garde Pour Toi
  11. Ma Blessure
  12. Des Regrets
  13. Tu Pourras Dire
  14. Peut-?tre Que Peut-?tre
  15. Question De Temps

Отзывы о товаре Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Sexe Fort
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
O? Sont Les Hommes, L'abb? Caillou, Je Ne Veux Plus Te Pardonner, La Nuit Est Mauve, C'est Les Femmes Qui M?nent La Danse, On Pourrait, J'en Tremblerai Encore, Je T'aime, Je Ne T'aime Plus, C'est La Faute ? La Vie, Je Le Garde Pour Toi, Ma Blessure, Des Regrets, Tu Pourras Dire, Peut-?tre Que Peut-?tre, Question De Temps
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Sexe Fort" - студийный альбом французской певицы Патрисии Каас, выпущенный в 2003 году.

Лимитированное пронумерованное переиздание 2024 года представлено на 180-граммовом виниле белого цвета. Содержит вкладку.

Патрисия Каас - французская эстрадная певица и актриса. Стилистически музыка певицы - это смесь поп-музыки и джаза. С момента выхода дебютного альбома Каас "Мадмуазель поёт..." (Mademoiselle chante...) в 1988 году во всём мире было продано более 17 миллионов записей её выступлений. Особо популярна во франкофонных и немецкоговорящих странах, а также в СССР. Существенная часть её формулы успеха - это постоянные гастроли: Каас практически всё время находится в заграничных турне. Представляла Францию на конкурсе песни "Евровидение" 2009 года и заняла 8 место.

Tracklist

  1. O? Sont Les Hommes
  2. L'abb? Caillou
  3. Je Ne Veux Plus Te Pardonner
  4. La Nuit Est Mauve
  5. C'est Les Femmes Qui M?nent La Danse
  6. On Pourrait
  7. J'en Tremblerai Encore
  8. Je T'aime, Je Ne T'aime Plus
  9. C'est La Faute ? La Vie
  10. Je Le Garde Pour Toi
  11. Ma Blessure
  12. Des Regrets
  13. Tu Pourras Dire
  14. Peut-?tre Que Peut-?tre
  15. Question De Temps
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Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка - стоимость товара 4440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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