Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Patricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Vinyl) (8719262032132) виниловая пластинка
"Sexe Fort" - студийный альбом французской певицы Патрисии Каас, выпущенный в 2003 году.
Лимитированное пронумерованное переиздание 2024 года представлено на 180-граммовом виниле белого цвета. Содержит вкладку.
Патрисия Каас - французская эстрадная певица и актриса. Стилистически музыка певицы - это смесь поп-музыки и джаза. С момента выхода дебютного альбома Каас "Мадмуазель поёт..." (Mademoiselle chante...) в 1988 году во всём мире было продано более 17 миллионов записей её выступлений. Особо популярна во франкофонных и немецкоговорящих странах, а также в СССР. Существенная часть её формулы успеха - это постоянные гастроли: Каас практически всё время находится в заграничных турне. Представляла Францию на конкурсе песни "Евровидение" 2009 года и заняла 8 место.
Tracklist
- O? Sont Les Hommes
- L'abb? Caillou
- Je Ne Veux Plus Te Pardonner
- La Nuit Est Mauve
- C'est Les Femmes Qui M?nent La Danse
- On Pourrait
- J'en Tremblerai Encore
- Je T'aime, Je Ne T'aime Plus
- C'est La Faute ? La Vie
- Je Le Garde Pour Toi
- Ma Blessure
- Des Regrets
- Tu Pourras Dire
- Peut-?tre Que Peut-?tre
- Question De Temps
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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"Sexe Fort" - студийный альбом французской певицы Патрисии Каас, выпущенный в 2003 году.
Лимитированное пронумерованное переиздание 2024 года представлено на 180-граммовом виниле белого цвета. Содержит вкладку.
Патрисия Каас - французская эстрадная певица и актриса. Стилистически музыка певицы - это смесь поп-музыки и джаза. С момента выхода дебютного альбома Каас "Мадмуазель поёт..." (Mademoiselle chante...) в 1988 году во всём мире было продано более 17 миллионов записей её выступлений. Особо популярна во франкофонных и немецкоговорящих странах, а также в СССР. Существенная часть её формулы успеха - это постоянные гастроли: Каас практически всё время находится в заграничных турне. Представляла Францию на конкурсе песни "Евровидение" 2009 года и заняла 8 место.
Tracklist
- O? Sont Les Hommes
- L'abb? Caillou
- Je Ne Veux Plus Te Pardonner
- La Nuit Est Mauve
- C'est Les Femmes Qui M?nent La Danse
- On Pourrait
- J'en Tremblerai Encore
- Je T'aime, Je Ne T'aime Plus
- C'est La Faute ? La Vie
- Je Le Garde Pour Toi
- Ma Blessure
- Des Regrets
- Tu Pourras Dire
- Peut-?tre Que Peut-?tre
- Question De Temps
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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