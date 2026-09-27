Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка
"Live" - это первый концертный альбом Алана Парсонса, записанный в мае 1994 года во время его европейского турне и выпущенный в том же году. На альбоме представлены все песни, записанные в годы его работы в группе The Alan Parsons Project, включая "Sirius", "Eye In The Sky", "Old And Wise" и "Don't Answer Me".
К Парсонсу в группе присоединились Иэн Бэрнсон, Эндрю Пауэлл, Стюарт Эллиотт (из Cockney Rebel) и Ричард Коттл. Вокалисты Manfred Mann's Earth Band Крис Томпсон и вокалист Flying Pickets Гэри Ховард исполняют вокальные партии на концертах..
В альбом вошла инструментальная композиция "Luciferama" (смесь "Lucifer" и "Mammagamma"). Это также единственный концертный альбом Парсонса, включающий полное исполнение песни "The Raven" с вокодерной партией..
Tracklist
- Sirius
- Eye In the Sky
- Luciferama
- Old and Wise
- Psychobabble
- The Raven
- Time
- You're Gonna Get Your Fingers Burned
- Prime Time
- Limelight
- Don't Answer Me
- Standing On Higher Ground
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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"Live" - это первый концертный альбом Алана Парсонса, записанный в мае 1994 года во время его европейского турне и выпущенный в том же году. На альбоме представлены все песни, записанные в годы его работы в группе The Alan Parsons Project, включая "Sirius", "Eye In The Sky", "Old And Wise" и "Don't Answer Me".
К Парсонсу в группе присоединились Иэн Бэрнсон, Эндрю Пауэлл, Стюарт Эллиотт (из Cockney Rebel) и Ричард Коттл. Вокалисты Manfred Mann's Earth Band Крис Томпсон и вокалист Flying Pickets Гэри Ховард исполняют вокальные партии на концертах..
В альбом вошла инструментальная композиция "Luciferama" (смесь "Lucifer" и "Mammagamma"). Это также единственный концертный альбом Парсонса, включающий полное исполнение песни "The Raven" с вокодерной партией..
Tracklist
- Sirius
- Eye In the Sky
- Luciferama
- Old and Wise
- Psychobabble
- The Raven
- Time
- You're Gonna Get Your Fingers Burned
- Prime Time
- Limelight
- Don't Answer Me
- Standing On Higher Ground
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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