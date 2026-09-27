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Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка

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Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка - фото 1
Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка - фото 2
Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
Very Best Of Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка - фото 1
  • Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка - фото 2
  • Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750419
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка
5 720 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
Very Best Of Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sirius, Eye In the Sky, Luciferama, Old and Wise, Psychobabble, The Raven, Time, You're Gonna Get Your Fingers Burned, Prime Time, Limelight, Don't Answer Me, Standing On Higher Ground
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка

"Live" - это первый концертный альбом Алана Парсонса, записанный в мае 1994 года во время его европейского турне и выпущенный в том же году. На альбоме представлены все песни, записанные в годы его работы в группе The Alan Parsons Project, включая "Sirius", "Eye In The Sky", "Old And Wise" и "Don't Answer Me".

К Парсонсу в группе присоединились Иэн Бэрнсон, Эндрю Пауэлл, Стюарт Эллиотт (из Cockney Rebel) и Ричард Коттл. Вокалисты Manfred Mann's Earth Band Крис Томпсон и вокалист Flying Pickets Гэри Ховард исполняют вокальные партии на концертах..

В альбом вошла инструментальная композиция "Luciferama" (смесь "Lucifer" и "Mammagamma"). Это также единственный концертный альбом Парсонса, включающий полное исполнение песни "The Raven" с вокодерной партией..

Tracklist

  1. Sirius
  2. Eye In the Sky
  3. Luciferama
  4. Old and Wise
  5. Psychobabble
  6. The Raven
  7. Time
  8. You're Gonna Get Your Fingers Burned
  9. Prime Time
  10. Limelight
  11. Don't Answer Me
  12. Standing On Higher Ground

Отзывы о товаре Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
Very Best Of Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sirius, Eye In the Sky, Luciferama, Old and Wise, Psychobabble, The Raven, Time, You're Gonna Get Your Fingers Burned, Prime Time, Limelight, Don't Answer Me, Standing On Higher Ground
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

"Live" - это первый концертный альбом Алана Парсонса, записанный в мае 1994 года во время его европейского турне и выпущенный в том же году. На альбоме представлены все песни, записанные в годы его работы в группе The Alan Parsons Project, включая "Sirius", "Eye In The Sky", "Old And Wise" и "Don't Answer Me".

К Парсонсу в группе присоединились Иэн Бэрнсон, Эндрю Пауэлл, Стюарт Эллиотт (из Cockney Rebel) и Ричард Коттл. Вокалисты Manfred Mann's Earth Band Крис Томпсон и вокалист Flying Pickets Гэри Ховард исполняют вокальные партии на концертах..

В альбом вошла инструментальная композиция "Luciferama" (смесь "Lucifer" и "Mammagamma"). Это также единственный концертный альбом Парсонса, включающий полное исполнение песни "The Raven" с вокодерной партией..

Tracklist

  1. Sirius
  2. Eye In the Sky
  3. Luciferama
  4. Old and Wise
  5. Psychobabble
  6. The Raven
  7. Time
  8. You're Gonna Get Your Fingers Burned
  9. Prime Time
  10. Limelight
  11. Don't Answer Me
  12. Standing On Higher Ground
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Alan Parsons - Very Best Of Live (2Lp, Music On Vinyl,Gatefold) (8719262027961) виниловая пластинка - стоимость товара 5720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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