Илья (Чёрт) Кнабенгоф - Детство (Ltd. 300 Copies,Numbered,Clear Vinyl) (Lp+Cd) (4671702317053C) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Илья (Чёрт) Кнабенгоф
Альбом (сингл)
Детство
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 750412
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5 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Kapkan Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kapkan Records
Barcode
[4657851921556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Илья (Чёрт) Кнабенгоф
Альбом (сингл)
Детство
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Финский залив, Игра света и тени, Вифлеем, Со мной, Чужая боль, Две дворняги, Про гитару, Каждый – сам себе судья, Укуси моё!, Сам не знаю, Выросла гора посуды, Море, Золотыми кольцами, Сознание запарено в нули, Блюз чих-пых, По мостовой, Она лила слезы, Оборотень, Не научился до сих пор, Детство, Уходит весна
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Илья (Чёрт) Кнабенгоф - Детство (Ltd. 300 Copies,Numbered,Clear Vinyl) (Lp+Cd) (4671702317053C) виниловая пластинка
Тираж ограничен. Всего 300 копий (200 черных и 100 прозрачных). Все экземпляры пронумерованы.
Винил прозрачный с добавлением краски черного цвета. Бонус - CD-версия альбома.
Треклист
- Финский залив
- Игра света и тени
- Вифлеем
- Со мной
- Чужая боль
- Две дворняги
- Про гитару
- Каждый – сам себе судья
- Укуси моё!
- Сам не знаю
- Выросла гора посуды
- Море
- Золотыми кольцами
- Сознание запарено в нули
- Блюз чих-пых
- По мостовой
- Она лила слезы
- Оборотень
- Не научился до сих пор
- Детство
- Уходит весна
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Kapkan Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kapkan Records
Barcode
[4657851921556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Илья (Чёрт) Кнабенгоф
Альбом (сингл)
Детство
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Финский залив, Игра света и тени, Вифлеем, Со мной, Чужая боль, Две дворняги, Про гитару, Каждый – сам себе судья, Укуси моё!, Сам не знаю, Выросла гора посуды, Море, Золотыми кольцами, Сознание запарено в нули, Блюз чих-пых, По мостовой, Она лила слезы, Оборотень, Не научился до сих пор, Детство, Уходит весна
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Россия
Тираж ограничен. Всего 300 копий (200 черных и 100 прозрачных). Все экземпляры пронумерованы.
Винил прозрачный с добавлением краски черного цвета. Бонус - CD-версия альбома.
Треклист
- Финский залив
- Игра света и тени
- Вифлеем
- Со мной
- Чужая боль
- Две дворняги
- Про гитару
- Каждый – сам себе судья
- Укуси моё!
- Сам не знаю
- Выросла гора посуды
- Море
- Золотыми кольцами
- Сознание запарено в нули
- Блюз чих-пых
- По мостовой
- Она лила слезы
- Оборотень
- Не научился до сих пор
- Детство
- Уходит весна
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Илья (Чёрт) Кнабенгоф - Детство (Ltd. 300 Copies,Numbered,Clear Vinyl) (Lp+Cd) (4671702317053C) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5250 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Илья (Чёрт) Кнабенгоф - Детство (Ltd. 300 Copies,Numbered,Clear Vinyl) (Lp+Cd) (4671702317053C) виниловая пластинка