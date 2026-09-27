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Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка

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Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка - фото 1
Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка - фото 2
Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка - фото 3
Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crowded House
Альбом (сингл)
Dreamers Are Waiting
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка - фото 1
  • Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка - фото 2
  • Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка - фото 3
  • Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[602435329635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crowded House
Альбом (сингл)
Dreamers Are Waiting
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Bad Times Good, Playing With Fire, To The Island, Sweet Tooth, Whatever You Want, Show Me The Way, Goodnight Everyone, Start Of Something, Too Good For This World, Real Life Woman, Love Isn’t Hard At All, Deeper Down
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка

"Dreamers Are Waiting" - студийный альбом 2021 года коллектива Crowded House.

Crowded House - австралийская рок-группа, основанная в Мельбурне, и возглавляемая новозеландским музыкантом Нилом Финном. После распада Split Enz в 1984 году один из основных авторов песен группы Нил Финн в компании со своим бывшим коллегой Полом Хестером (ударные), Крэйгом Хупером (гитара) и Ником Сеймуром (бас) организовал новый проект, получивший название The Mullanes. В 1986-м музыкантам удалось заполучить контракт от Capitol Records, и они отправились в Лос-Анджелес записывать первую пластинку. Там коллективу пришлось столкнуться с тесными жилищными условиями, и в результате команда получила подходящее для таких обстоятельств имя Crowded House ("Переполненный дом"). Дебютник, сделанный с помощью продюсера Митчелла Фрума, поначалу не вызвал большого интереса у слушателей, но потом синглы "Don’t Dream It’s Over" и "Something So Strong" заняли неплохие места в американских чартах, и благодаря этому сам альбом смог подняться до 12-й строчки. При этом Хупер не принимал участие в создании альбома, поскольку ушёл ещё до начала сессий. Песня "Don't Dream It's Over" звучит в мини-сериале «Противостояние», снятом в 1994 году по одноимённому роману Стивена Кинга.

Tracklist

  1. Bad Times Good
  2. Playing With Fire
  3. To The Island
  4. Sweet Tooth
  5. Whatever You Want
  6. Show Me The Way
  7. Goodnight Everyone
  8. Start Of Something
  9. Too Good For This World
  10. Real Life Woman
  11. Love Isn’t Hard At All
  12. Deeper Down

Отзывы о товаре Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[602435329635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crowded House
Альбом (сингл)
Dreamers Are Waiting
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Bad Times Good, Playing With Fire, To The Island, Sweet Tooth, Whatever You Want, Show Me The Way, Goodnight Everyone, Start Of Something, Too Good For This World, Real Life Woman, Love Isn’t Hard At All, Deeper Down
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Dreamers Are Waiting" - студийный альбом 2021 года коллектива Crowded House.

Crowded House - австралийская рок-группа, основанная в Мельбурне, и возглавляемая новозеландским музыкантом Нилом Финном. После распада Split Enz в 1984 году один из основных авторов песен группы Нил Финн в компании со своим бывшим коллегой Полом Хестером (ударные), Крэйгом Хупером (гитара) и Ником Сеймуром (бас) организовал новый проект, получивший название The Mullanes. В 1986-м музыкантам удалось заполучить контракт от Capitol Records, и они отправились в Лос-Анджелес записывать первую пластинку. Там коллективу пришлось столкнуться с тесными жилищными условиями, и в результате команда получила подходящее для таких обстоятельств имя Crowded House ("Переполненный дом"). Дебютник, сделанный с помощью продюсера Митчелла Фрума, поначалу не вызвал большого интереса у слушателей, но потом синглы "Don’t Dream It’s Over" и "Something So Strong" заняли неплохие места в американских чартах, и благодаря этому сам альбом смог подняться до 12-й строчки. При этом Хупер не принимал участие в создании альбома, поскольку ушёл ещё до начала сессий. Песня "Don't Dream It's Over" звучит в мини-сериале «Противостояние», снятом в 1994 году по одноимённому роману Стивена Кинга.

Tracklist

  1. Bad Times Good
  2. Playing With Fire
  3. To The Island
  4. Sweet Tooth
  5. Whatever You Want
  6. Show Me The Way
  7. Goodnight Everyone
  8. Start Of Something
  9. Too Good For This World
  10. Real Life Woman
  11. Love Isn’t Hard At All
  12. Deeper Down
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Crowded House - Dreamers Are Waiting (Lim Ed.,Blue Vinyl) (602435329635) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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