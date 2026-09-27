Классика - Сати Эрик "Некоторые Произведения" (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Классика - Сати Эрик "Некоторые Произведения" (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка
Французский композитор рубежа XIX–XX веков Эрик Сати стал предтечей минимализма, эмбиента и так называемой «меблировочной музыки» (прообраза фонового звукового оформления). Его композиции меланхоличны, просты по структуре, но глубоки по атмосфере.
Исполнитель: Российский пианист Благомир Парфёнов, известный точной и бережной интерпретацией классических произведений.
Звучание: Минималистичная фортепианная игра. Запись сфокусирована на чистом, интимном и обволакивающем звучании рояля без оркестровых аранжировок.
Треклист
- Сторона A 1–6. Гносиенны №1–6
- 7–9. Три изысканных вальса пресыщенного денди
- Сторона B 1–3. Гимнопедии №1–3
- 4–6. Сарабанды №1–3
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Французский композитор рубежа XIX–XX веков Эрик Сати стал предтечей минимализма, эмбиента и так называемой «меблировочной музыки» (прообраза фонового звукового оформления). Его композиции меланхоличны, просты по структуре, но глубоки по атмосфере.
Исполнитель: Российский пианист Благомир Парфёнов, известный точной и бережной интерпретацией классических произведений.
Звучание: Минималистичная фортепианная игра. Запись сфокусирована на чистом, интимном и обволакивающем звучании рояля без оркестровых аранжировок.
Треклист
- Сторона A 1–6. Гносиенны №1–6
- 7–9. Три изысканных вальса пресыщенного денди
- Сторона B 1–3. Гимнопедии №1–3
- 4–6. Сарабанды №1–3
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Классика - Сати Эрик "Некоторые Произведения" (Исп. Б.Парфёнов) (4607177511238) виниловая пластинка