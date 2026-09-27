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Бг (Иноагент В Рф) - Pictures Of You (7290016879391) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Бг (Иноагент В Рф) - Pictures Of You (7290016879391) виниловая пластинка

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Бг (Иноагент В Рф) - Pictures Of You (7290016879391) виниловая пластинка - фото 1
Бг (Иноагент В Рф) - Pictures Of You (7290016879391) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
БГ
Альбом (сингл)
Pictures Of You
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Бг (Иноагент В Рф) - Pictures Of You (7290016879391) виниловая пластинка - фото 1
  • Бг (Иноагент В Рф) - Pictures Of You (7290016879391) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750399
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бг (Иноагент В Рф) - Pictures Of You (7290016879391) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A+ Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A+ Records
Barcode
[7290016879391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
БГ
Альбом (сингл)
Pictures Of You
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Pictures of You, Talk With Me (Axios), Eloise, Slide, Too Far Away From Here
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Бг (Иноагент В Рф) - Pictures Of You (7290016879391) виниловая пластинка

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГРЕБЕНЩИКОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Бг (Иноагент В Рф) - Pictures Of You (7290016879391) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A+ Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A+ Records
Barcode
[7290016879391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
БГ
Альбом (сингл)
Pictures Of You
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Pictures of You, Talk With Me (Axios), Eloise, Slide, Too Far Away From Here
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГРЕБЕНЩИКОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА.



Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бг (Иноагент В Рф) - Pictures Of You (7290016879391) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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