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Ёлка - Точки Расставлены (White & Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ёлка - Точки Расставлены (White & Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка

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Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 1
Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 2
Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 3
Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 4
Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 5
Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
Точки Расставлены
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 1
  • Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 2
  • Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 3
  • Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 4
  • Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 5
  • Ёлка - Точки Расставлены (White &amp; Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750394
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ёлка - Точки Расставлены (White & Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка
7 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мирумир
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657851920887]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
Точки Расставлены
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Прованс, Бросай, Цепи — Ленты, На Большом Воздушном Шаре, Я Тебя Буду Ждать, Ездить По Правилам, Знаки Вопроса, Шоколадка, Лава, Я В Печали, Мальчик, Около Тебя, Мне Бы В Твои Сны, Sunny, Сука — Любовь, Ты На Свете Есть, Ночной Прованс (Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ёлка - Точки Расставлены (White & Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка

Четвёртый студийный альбом певицы Ёлки — «Точки расставлены», 2011г., стал её самым успешным релизом, возглавив российский чарт продаж 2 февраля 2012 года. Издание представлено на двух виниловых пластинках в эксклюзивном оформлении White&Grey Splatter.

Треклист

  1. Прованс
  2. Бросай
  3. Цепи — Ленты
  4. На Большом Воздушном Шаре
  5. Я Тебя Буду Ждать
  6. Ездить По Правилам
  7. Знаки Вопроса
  8. Шоколадка
  9. Лава
  10. Я В Печали
  11. Мальчик
  12. Около Тебя
  13. Мне Бы В Твои Сны
  14. Sunny
  15. Сука — Любовь
  16. Ты На Свете Есть
  17. Ночной Прованс (Remix)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ёлка - Точки Расставлены (White & Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мирумир
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657851920887]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Елка
Альбом (сингл)
Точки Расставлены
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Прованс, Бросай, Цепи — Ленты, На Большом Воздушном Шаре, Я Тебя Буду Ждать, Ездить По Правилам, Знаки Вопроса, Шоколадка, Лава, Я В Печали, Мальчик, Около Тебя, Мне Бы В Твои Сны, Sunny, Сука — Любовь, Ты На Свете Есть, Ночной Прованс (Remix)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

Четвёртый студийный альбом певицы Ёлки — «Точки расставлены», 2011г., стал её самым успешным релизом, возглавив российский чарт продаж 2 февраля 2012 года. Издание представлено на двух виниловых пластинках в эксклюзивном оформлении White&Grey Splatter.

Треклист

  1. Прованс
  2. Бросай
  3. Цепи — Ленты
  4. На Большом Воздушном Шаре
  5. Я Тебя Буду Ждать
  6. Ездить По Правилам
  7. Знаки Вопроса
  8. Шоколадка
  9. Лава
  10. Я В Печали
  11. Мальчик
  12. Около Тебя
  13. Мне Бы В Твои Сны
  14. Sunny
  15. Сука — Любовь
  16. Ты На Свете Есть
  17. Ночной Прованс (Remix)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ёлка - Точки Расставлены (White & Grey Splatter Vinyl) (2Lp) (4657851920887) виниловая пластинка - стоимость товара 7400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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