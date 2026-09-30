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Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка

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Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - фото 1
Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - фото 2
Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - фото 3
Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - фото 4
Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Giorgio Moroder
Альбом (сингл)
Together In Electronic Dreams - Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - фото 1
  • Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - фото 2
  • Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - фото 3
  • Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - фото 4
  • Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750386
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Giorgio Moroder
Альбом (сингл)
Together In Electronic Dreams - Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Диско
Трек-лист
Together In Electric Dreams, I Feel Love, Love Theme From Flashdance, Call Me, The Chase (1985 Remix), Knights In White Satin, Lady, Lady, The Never Ending Story, Baby Blue, E=MC2, Maniac, Night Drive, From Here To Eternity, Take My Breath Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка

Tracklist

  1. Together In Electric Dreams
  2. I Feel Love
  3. Love Theme From Flashdance
  4. Call Me
  5. The Chase (1985 Remix)
  6. Knights In White Satin
  7. Lady, Lady
  8. The Never Ending Story
  9. Baby Blue
  10. E=MC2
  11. Maniac
  12. Night Drive
  13. From Here To Eternity
  14. Take My Breath Away

Отзывы о товаре Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Giorgio Moroder
Альбом (сингл)
Together In Electronic Dreams - Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Диско
Трек-лист
Together In Electric Dreams, I Feel Love, Love Theme From Flashdance, Call Me, The Chase (1985 Remix), Knights In White Satin, Lady, Lady, The Never Ending Story, Baby Blue, E=MC2, Maniac, Night Drive, From Here To Eternity, Take My Breath Away
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Tracklist

  1. Together In Electric Dreams
  2. I Feel Love
  3. Love Theme From Flashdance
  4. Call Me
  5. The Chase (1985 Remix)
  6. Knights In White Satin
  7. Lady, Lady
  8. The Never Ending Story
  9. Baby Blue
  10. E=MC2
  11. Maniac
  12. Night Drive
  13. From Here To Eternity
  14. Take My Breath Away
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Giorgio Moroder - Together In Electronic Dreams - Greatest Hits (4409514303076) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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