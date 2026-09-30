C & C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара C & C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка
В первой половине 90-х эта продюсерская группа доминировала в танцевальных чартах, семь раз занимая в них первые места. Их главный триумф — кроссовер-хит «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)», покоривший вершины Billboard Hot 100 и R&B-чартов. Помимо основного проекта, дуэт выпускал музыку под именами Clivill?s + Cole, The 28th Street Crew и MVP. Кливиллес и Коул также оставили заметный след в индустрии как продюсеры, работая с легендами уровня Майкла Джексона, Уитни Хьюстон, Мэрайи Кэри, Ареты Франклин и Джеймса Брауна.
Tracklist
- Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)
- I Found Love
- Just A Touch Of Love (Everyday)
- Bang That Beat
- Take A Toke
- Things That Make You Go Hmmm... (The Radio Mix I)
- Here We Go Let's Rock & Roll (The C&C Radio Mix)
- Do You Wanna Get Funky
- Robi-Rob's Boriqua Anthem
- All Damn Night
- I'll Always Be Around
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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В первой половине 90-х эта продюсерская группа доминировала в танцевальных чартах, семь раз занимая в них первые места. Их главный триумф — кроссовер-хит «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)», покоривший вершины Billboard Hot 100 и R&B-чартов. Помимо основного проекта, дуэт выпускал музыку под именами Clivill?s + Cole, The 28th Street Crew и MVP. Кливиллес и Коул также оставили заметный след в индустрии как продюсеры, работая с легендами уровня Майкла Джексона, Уитни Хьюстон, Мэрайи Кэри, Ареты Франклин и Джеймса Брауна.
Tracklist
- Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)
- I Found Love
- Just A Touch Of Love (Everyday)
- Bang That Beat
- Take A Toke
- Things That Make You Go Hmmm... (The Radio Mix I)
- Here We Go Let's Rock & Roll (The C&C Radio Mix)
- Do You Wanna Get Funky
- Robi-Rob's Boriqua Anthem
- All Damn Night
- I'll Always Be Around
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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