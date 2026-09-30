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C & C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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C & C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка

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C &amp; C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка - фото 1
C &amp; C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка - фото 2
C &amp; C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка - фото 3
C &amp; C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
C&C Music Factory
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Dance
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • C &amp; C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка - фото 1
  • C &amp; C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка - фото 2
  • C &amp; C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка - фото 3
  • C &amp; C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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C & C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
C&C Music Factory
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Dance
Трек-лист
Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now), I Found Love, Just A Touch Of Love (Everyday), Bang That Beat, Take A Toke, Things That Make You Go Hmmm... (The Radio Mix I), Here We Go Let's Rock & Roll (The C&C Radio Mix), Do You Wanna Get Funky, Robi-Rob's Boriqua Anthem, All Damn Night, I'll Always Be Around
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара C & C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка

В первой половине 90-х эта продюсерская группа доминировала в танцевальных чартах, семь раз занимая в них первые места. Их главный триумф — кроссовер-хит «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)», покоривший вершины Billboard Hot 100 и R&B-чартов. Помимо основного проекта, дуэт выпускал музыку под именами Clivill?s + Cole, The 28th Street Crew и MVP. Кливиллес и Коул также оставили заметный след в индустрии как продюсеры, работая с легендами уровня Майкла Джексона, Уитни Хьюстон, Мэрайи Кэри, Ареты Франклин и Джеймса Брауна.

Tracklist

  1. Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)
  2. I Found Love
  3. Just A Touch Of Love (Everyday)
  4. Bang That Beat
  5. Take A Toke
  6. Things That Make You Go Hmmm... (The Radio Mix I)
  7. Here We Go Let's Rock & Roll (The C&C Radio Mix)
  8. Do You Wanna Get Funky
  9. Robi-Rob's Boriqua Anthem
  10. All Damn Night
  11. I'll Always Be Around



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре C & C Music Factory - Gonna Make You Sweat - Greatest Hits (Red Vinyl) (4409514302260) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
C&C Music Factory
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Dance
Трек-лист
Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now), I Found Love, Just A Touch Of Love (Everyday), Bang That Beat, Take A Toke, Things That Make You Go Hmmm... (The Radio Mix I), Here We Go Let's Rock & Roll (The C&C Radio Mix), Do You Wanna Get Funky, Robi-Rob's Boriqua Anthem, All Damn Night, I'll Always Be Around
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

В первой половине 90-х эта продюсерская группа доминировала в танцевальных чартах, семь раз занимая в них первые места. Их главный триумф — кроссовер-хит «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)», покоривший вершины Billboard Hot 100 и R&B-чартов. Помимо основного проекта, дуэт выпускал музыку под именами Clivill?s + Cole, The 28th Street Crew и MVP. Кливиллес и Коул также оставили заметный след в индустрии как продюсеры, работая с легендами уровня Майкла Джексона, Уитни Хьюстон, Мэрайи Кэри, Ареты Франклин и Джеймса Брауна.

Tracklist

  1. Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)
  2. I Found Love
  3. Just A Touch Of Love (Everyday)
  4. Bang That Beat
  5. Take A Toke
  6. Things That Make You Go Hmmm... (The Radio Mix I)
  7. Here We Go Let's Rock & Roll (The C&C Radio Mix)
  8. Do You Wanna Get Funky
  9. Robi-Rob's Boriqua Anthem
  10. All Damn Night
  11. I'll Always Be Around


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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