Планшет Apple iPad Air 11 (M4) 128Gb LTE (MH784ZP/A) Space Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad Air 11 (M4) 128Gb LTE (MH784ZP/A) Space Grey
Планшет Apple с 11-дюймовым экраном сочетает компактный формат и высокую производительность. Процессор Apple M4 и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу с приложениями и комфортное выполнение повседневных задач. Дисплей с разрешением 2360?1640 передаёт изображение с высокой детализацией, а встроенная память 128 ГБ позволяет хранить необходимые файлы и приложения. Для общения и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера 12 Мп. Поддержка стандартов сотовой связи 3G и 4G помогает оставаться на связи вне дома и офиса. Серый металлический корпус выглядит сдержанно и современно, подчёркивая практичный характер устройства.
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