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Смартфон Honor X5d Plus 4/128Gb (5109CGSY) Meteor Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor X5d Plus 4/128Gb (5109CGSY) Meteor Silver

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Honor X5d Plus 4GB/128GB Космический Серый [5109CGSY] - фото 1
Honor X5d Plus 4GB/128GB Космический Серый [5109CGSY] - фото 2
Honor X5d Plus 4GB/128GB Космический Серый [5109CGSY] - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor X5d Plus
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Honor X5d Plus 4GB/128GB Космический Серый [5109CGSY] - фото 1
  • Honor X5d Plus 4GB/128GB Космический Серый [5109CGSY] - фото 2
  • Honor X5d Plus 4GB/128GB Космический Серый [5109CGSY] - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750374
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, скрепка, чехол
Линейка
Honor X5d Plus
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Смартфон Honor X5d Plus 4/128Gb (5109CGSY) Meteor Silver

Доступный смартфон Honor X5d Plus разработан для обеспечения надежной ежедневной связи и комфортного просмотра мультимедийного контента. Устройство оснащено 6.74-дюймовым экраном с частотой 90 Гц, снижающим нагрузку на зрение пользователя. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G81, работающий совместно с фирменным интерфейсом MagicOS 9.0 на базе актуальной ОС Android 15. Автономность поддерживается батареей емкостью 5260 мАч. Камера на 50 Мп позволяет сохранять памятные моменты в хорошем качестве.

Отзывы о товаре Смартфон Honor X5d Plus 4/128Gb (5109CGSY) Meteor Silver




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, скрепка, чехол
Линейка
Honor X5d Plus
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Доступный смартфон Honor X5d Plus разработан для обеспечения надежной ежедневной связи и комфортного просмотра мультимедийного контента. Устройство оснащено 6.74-дюймовым экраном с частотой 90 Гц, снижающим нагрузку на зрение пользователя. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G81, работающий совместно с фирменным интерфейсом MagicOS 9.0 на базе актуальной ОС Android 15. Автономность поддерживается батареей емкостью 5260 мАч. Камера на 50 Мп позволяет сохранять памятные моменты в хорошем качестве.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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