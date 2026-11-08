Смартфон Honor X5c Plus 4/256Gb (5109CJAT) Midnight Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor X5c Plus
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750372
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, скрепка, чехол
Линейка
Honor X5c Plus
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Смартфон Honor X5c Plus 4/256Gb (5109CJAT) Midnight Black
Современный гаджет Honor X5c Plus представляет собой сбалансированное решение базового уровня с увеличенным объемом встроенной памяти. Смартфон получил крупный IPS-дисплей на 6.74 дюйма с плавным скроллингом и технологиями защиты глаз. Аппаратная платформа базируется на энергоэффективном процессоре MediaTek Helio G81, обеспечивающем стабильную работу приложений и интерфейса MagicOS 9.0. Двойная тыловая камера с главным сенсором на 50 Мп делает яркие снимки. Встроенный аккумулятор на 5260 мАч поддерживает быструю зарядку 15 Вт.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 270 руб.3318 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/128Gb Blue
-
В наличииЦена 14 530 руб.3633 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Blue
-
В наличииЦена 14 710 руб.3678 руб. в СплитСмартфон Realme C100X 4/128Gb синий
-
В наличииЦена 14 790 руб.3698 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 15 290 руб. 18 590 руб.3823 руб. в СплитСмартфон Realme C100i 4/128Gb Серебристый
-
В наличииЦена 15 800 руб.3950 руб. в СплитСмартфон Realme C100X 4/256Gb синий
-
В наличииЦена 16 080 руб.4020 руб. в СплитСмартфон Realme C100X 4/256Gb белый
-
В наличииЦена 16 170 руб.4043 руб. в СплитСмартфон Realme C100X 4/128Gb белый
-
В наличииЦена 16 250 руб.4063 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi Note 17 RU 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 16 490 руб.4123 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi Note 17 RU 4/128Gb Blue
-
В наличииЦена 16 520 руб. 19 690 руб.4130 руб. в СплитСмартфон Realme C85 6/128Gb Purple
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi 17 4/256Gb Green
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, скрепка, чехол
Линейка
Honor X5c Plus
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Современный гаджет Honor X5c Plus представляет собой сбалансированное решение базового уровня с увеличенным объемом встроенной памяти. Смартфон получил крупный IPS-дисплей на 6.74 дюйма с плавным скроллингом и технологиями защиты глаз. Аппаратная платформа базируется на энергоэффективном процессоре MediaTek Helio G81, обеспечивающем стабильную работу приложений и интерфейса MagicOS 9.0. Двойная тыловая камера с главным сенсором на 50 Мп делает яркие снимки. Встроенный аккумулятор на 5260 мАч поддерживает быструю зарядку 15 Вт.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Смартфон Honor X5c Plus 4/256Gb (5109CJAT) Midnight Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Honor X5c Plus 4/256Gb (5109CJAT) Midnight Black