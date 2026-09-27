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Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750355
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Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние, 750355

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Уценка
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - фото 1
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - фото 2
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - фото 3
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - фото 4
  • Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
35 390 руб.  37 250 руб. 
В наличии
Код товара: 750355
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние
35 390 руб. -5%
37 250 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Габариты без упаковки, мм
588х425х269 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х47х33
Вес, кг.
15

Описание товара Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние

Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, газонокосилка, станция, катушка с проводом, зу, клеммы, крепления, пластиковые крепления, документация



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Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
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Емкость аккумулятора
3000
Габариты без упаковки, мм
588х425х269 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, газонокосилка, станция, катушка с проводом, зу, клеммы, крепления, пластиковые крепления, документация


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - купить по цене 35390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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