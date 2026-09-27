Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние, 750355
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%35 390 руб. 37 250 руб.
В наличии
Код товара: 750355
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 390 руб. -5%
37 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Габариты без упаковки, мм
588х425х269 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х47х33
Вес, кг.
15
Описание товара Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние
Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, газонокосилка, станция, катушка с проводом, зу, клеммы, крепления, пластиковые крепления, документация
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Бренд
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Ширина скашивания
18
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
60
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
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Емкость аккумулятора
3000
Габариты без упаковки, мм
588х425х269 мм
Страна производитель
Китай
Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, газонокосилка, станция, катушка с проводом, зу, клеммы, крепления, пластиковые крепления, документация
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Бренды
Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955) хорошее состояние - купить по цене 35390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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