Уцененный товар Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние, 750354
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%19 790 руб. 21 990 руб.
В наличии
Код товара: 750354
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 790 руб. -10%
21 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1000NG4
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Plus graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
3500 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3.2
Описание товара Уцененный товар Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние
Причина уценки: после ремонта (переустановка ОС, установка драйверов) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, ноутбук, зу, кабель, адаптер, документация
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i3, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 340 руб.7335 руб. в СплитНоутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y...
-
В наличииЦена 33 940 руб.8485 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15107 15.6 FHD IPS Ryzen3 3200U/8Gb/256Gb W11Pro...
-
В наличииЦена 35 770 руб.8943 руб. в СплитНоутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый)...
-
В наличииЦена 38 230 руб.9558 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P...
-
В наличииЦена 42 200 руб.10550 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 590 руб.10648 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris ...
-
В наличииЦена 42 910 руб.10728 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris ...
-
В наличииЦена 42 910 руб.10728 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 43 390 руб.10848 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 44 180 руб.11045 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iri...
-
В наличииЦена 44 180 руб.11045 руб. в СплитНоутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512G...
-
В наличииЦена 44 180 руб.11045 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD...
Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1000NG4
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Plus graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
3500 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Причина уценки: после ремонта (переустановка ОС, установка драйверов) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, ноутбук, зу, кабель, адаптер, документация
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i3, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i3, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Уцененный товар Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние