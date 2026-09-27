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Уцененный товар Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750354
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Уцененный товар Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние, 750354

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Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - фото 1
Уценка
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - фото 2
Уценка
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - фото 3
Уценка
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - фото 4
Уценка
Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - фото 1
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - фото 2
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - фото 3
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - фото 4
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
19 790 руб.  21 990 руб. 
В наличии
Код товара: 750354
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние
19 790 руб. -10%
21 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1000NG4
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Plus graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
3500 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Уцененный товар Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние

Причина уценки: после ремонта (переустановка ОС, установка драйверов) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, ноутбук, зу, кабель, адаптер, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1000NG4
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Plus graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
3500 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: после ремонта (переустановка ОС, установка драйверов) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, ноутбук, зу, кабель, адаптер, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK FHD IPS i3-1000NG4(1.1ГГц), 8Гб DDR4, SSD 256Гб, Iris Plus Graphics, Win11Pro, Black (U26-15FII3100R8S2WPG) отличное состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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