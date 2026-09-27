Уцененный товар Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние, 750326
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
22000 Пa
Время работы от аккумулятора, мин
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%44 480 руб. 55 600 руб.
В наличии
Код товара: 750326
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
44 480 руб. -20%
55 600 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
сухая уборка; влажная уборка; всасывание жидкостей; турбощетка; электрощетка; автоматическая регулировка мощности; вертикальная парковка
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
22000 Пa
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора, мин
70
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой, есть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х37х34
Вес, кг.
11
Описание товара Уцененный товар Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние
Причина уценки: демо версия (имеются загрязнения в контейнера для сбора пыли) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, база зарядки, ручка, жидкость, чистящая щетка, сменный фильтр, запасная роликовая щетка, документация
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
сухая уборка; влажная уборка; всасывание жидкостей; турбощетка; электрощетка; автоматическая регулировка мощности; вертикальная парковка
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
22000 Пa
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора, мин
70
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой, есть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Причина уценки: демо версия (имеются загрязнения в контейнера для сбора пыли) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, база зарядки, ручка, жидкость, чистящая щетка, сменный фильтр, запасная роликовая щетка, документация
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
Уцененный товар Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 44480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) хорошее состояние