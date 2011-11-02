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Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт

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Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - фото 1
Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - фото 2
Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - фото 3
Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - фото 4
Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
30
Мощность обогрева, Вт
2500
Количество секций
11
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - фото 1
  • Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - фото 2
  • Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - фото 3
  • Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - фото 4
  • Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 
В наличии
Код товара: 750312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт
6 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
30
Мощность обогрева, Вт
2500
Таймер
нет
Количество секций
11
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт

Масляный радиатор Leonord LE-2011 - это надежное решение для обогрева жилых и офисных помещений, отличающееся сочетанием высокой эффективности и простоты эксплуатации. Благодаря 11 секциям прибор быстро прогревает воздух, обеспечивая равномерное распределение тепла по комнате. Устройство оснащено механическим управлением, что позволяет легко регулировать температуру и мощность нагрева. Для удобства пользователя предусмотрен термостат, а также световой индикатор работы радиатора. Модель рассчитана на потребляемую мощность 2500 Вт и поддерживает регулировку уровня мощности, что делает ее экономичной и универсальной для различных помещений. Безопасность эксплуатации обеспечивается функцией автоотключения при перегреве. Передвижение радиатора не вызывает трудностей благодаря колесам в комплекте. Серебристо-серый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а компактные размеры позволят разместить прибор даже в ограниченном пространстве.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
30
Мощность обогрева, Вт
2500
Таймер
нет
Количество секций
11
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
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Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный радиатор Leonord LE-2011 - это надежное решение для обогрева жилых и офисных помещений, отличающееся сочетанием высокой эффективности и простоты эксплуатации. Благодаря 11 секциям прибор быстро прогревает воздух, обеспечивая равномерное распределение тепла по комнате. Устройство оснащено механическим управлением, что позволяет легко регулировать температуру и мощность нагрева. Для удобства пользователя предусмотрен термостат, а также световой индикатор работы радиатора. Модель рассчитана на потребляемую мощность 2500 Вт и поддерживает регулировку уровня мощности, что делает ее экономичной и универсальной для различных помещений. Безопасность эксплуатации обеспечивается функцией автоотключения при перегреве. Передвижение радиатора не вызывает трудностей благодаря колесам в комплекте. Серебристо-серый цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, а компактные размеры позволят разместить прибор даже в ограниченном пространстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт - по цене 6380 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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