Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт
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Характеристики
Описание товара Радиатор масляный Leonord LE-2005 5 секц. 1кВт
Масляный радиатор Leonord LE-2005 — компактный и стильный обогреватель мощностью 1000 Вт с 5 секциями slim-дизайна. Устройство занимает минимум места, при этом эффективно обогревает небольшие помещения. Высокоточный термостат Precision Heat обеспечивает точное поддержание температуры, а три режима мощности позволяют гибко регулировать уровень тепла под ваши нужды. Надёжная система защиты Smart Protection предотвращает перегрев, гарантируя безопасность при эксплуатации. Световой индикатор работы информирует о состоянии прибора, а устойчивые ножки с колесиками обеспечивают удобство перемещения радиатора по дому или офису. Практичный отсек для скрытого хранения сетевого шнура помогает поддерживать порядок. Корпус покрыт антикоррозийной краской Long Life, обеспечивающей долговечность и защиту от внешних воздействий.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
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