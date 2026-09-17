Радиатор масляный Leonord LE-1911 11 секц 2.5кВт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
2500
Количество секций
11
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 750310
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
2500
Таймер
нет
Количество секций
11
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Радиатор масляный Leonord LE-1911 11 секц 2.5кВт
Радиатор масляный, мощность 2500 Вт, 11 секций. Размеры секции (ШхВ) 14,4х58 см. 3 режим работы – мощность 1000/1500/2500 Вт. Световой индикатор работы. Высокоточный термостат Precision Heat – поддержание заданой температуры. Ручка для удобства перемещения. Ножки с колесиками в комплекте. Безопасный корпус, поверхность не нагревается выше 65 градусов – невозможно обжечься. Защита от перегрева Smart Protection – автоматическиое отключение при достижения критической температуры. Отсек для скрытого хранения сетевого шнура. Покрытие корпуса антикоррозийной краской Long Life. Не сжигает кислород. Площадь обогрева до 30 м.кв. Напряжение 220-240В 50Гц. Цвет чёрный. Размер с учетом ножек (ШхГхВ) 44,8х23,8х63,3 см. Длина шнура 150 см.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
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Бренд
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
2500
Таймер
нет
Количество секций
11
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
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Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Радиатор масляный, мощность 2500 Вт, 11 секций. Размеры секции (ШхВ) 14,4х58 см. 3 режим работы – мощность 1000/1500/2500 Вт. Световой индикатор работы. Высокоточный термостат Precision Heat – поддержание заданой температуры. Ручка для удобства перемещения. Ножки с колесиками в комплекте. Безопасный корпус, поверхность не нагревается выше 65 градусов – невозможно обжечься. Защита от перегрева Smart Protection – автоматическиое отключение при достижения критической температуры. Отсек для скрытого хранения сетевого шнура. Покрытие корпуса антикоррозийной краской Long Life. Не сжигает кислород. Площадь обогрева до 30 м.кв. Напряжение 220-240В 50Гц. Цвет чёрный. Размер с учетом ножек (ШхГхВ) 44,8х23,8х63,3 см. Длина шнура 150 см.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Радиатор масляный Leonord LE-1911 11 секц 2.5кВт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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