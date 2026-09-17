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Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт

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Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 1
Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 2
Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 3
Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 4
Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 5
Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 6
Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
  • Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 1
  • Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 2
  • Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 3
  • Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 4
  • Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 5
  • Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 6
  • Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 
В наличии
Код товара: 750309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт
4 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт

Радиатор масляный LE - эффективный и безопасный прибор для обогрева помещений. Благодаря защите от перегрева Smart Protection и высокоточному термостату Precision Heat, обогреватель обеспечивает надёжную и стабильную работу. Световой индикатор позволяет контролировать состояние прибора, а устойчивые ножки с колёсиками делают его мобильным и удобным в использовании. Антикоррозийное покрытие Long Life гарантирует долгий срок службы обогревателя.



Теги товара: 7 секций

Отзывы о товаре Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Радиатор масляный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Комлектация
Радиатор масляный - 1шт.
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Развернуть
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Радиатор масляный LE - эффективный и безопасный прибор для обогрева помещений. Благодаря защите от перегрева Smart Protection и высокоточному термостату Precision Heat, обогреватель обеспечивает надёжную и стабильную работу. Световой индикатор позволяет контролировать состояние прибора, а устойчивые ножки с колёсиками делают его мобильным и удобным в использовании. Антикоррозийное покрытие Long Life гарантирует долгий срок службы обогревателя.


Теги товара: 7 секций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Leonord LE-1907 7 секц 1.5 кВт - по цене 4510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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