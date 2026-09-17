Уцененный товар Минисистема Supra SMB-2150 черный 1200Вт FM USB BT SD хорошее состояние, 750289
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Минисистема
Количество динамиков
6
Максимальная мощность, Вт
200
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%12 480 руб. 24 950 руб.
В наличии
Код товара: 750289
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 480 руб. -50%
24 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минисистема
Количество динамиков
6
Максимальная мощность, Вт
200
Диаметр ВЧ-динамика
304
Диаметр НЧ-динамика
304
Количество полос
2
Радио
Да
USB
1
microSD
Да
Питание
от сети
Энергопотребление, Вт
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.85х0.47
Вес, кг.
51.6
Описание товара Уцененный товар Минисистема Supra SMB-2150 черный 1200Вт FM USB BT SD хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, на одной колонке скол и трещина на пластике Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: колонка 2шт, провода, пульт, документация
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Бренд
Тип товара
Минисистема
Количество динамиков
6
Максимальная мощность, Вт
200
Диаметр ВЧ-динамика
304
Диаметр НЧ-динамика
304
Количество полос
2
Радио
Да
USB
1
microSD
Да
Питание
от сети
Энергопотребление, Вт
1200
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Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, на одной колонке скол и трещина на пластике Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: колонка 2шт, провода, пульт, документация
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Уцененный товар Минисистема Supra SMB-2150 черный 1200Вт FM USB BT SD хорошее состояние - стоимость товара 12480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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