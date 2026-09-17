Уцененный товар Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние, 750288
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
69.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%8 100 руб. 16 191 руб.
В наличии
Код товара: 750288
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 100 руб. -50%
16 191 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
20
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
69.5
Размеры в упаковке, см
61х51х17
Вес, кг.
4.5
Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, отсутствуют плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
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Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
20
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
69.5
Причина уценки: повреждена коробка, отсутствуют плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
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Теги товара: Потолочные, В спальню, В зал, 8 рожковые, Для веранды, Стеклянные, В стиле Модерн, Белые, Е27, Из металла, Плетеные, На штанге, со стеклянными плафонами
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, В стиле Барокко, Светодиодные, Подвесные, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
Теги товара: Потолочные, В спальню, В зал, 8 рожковые, Для веранды, Стеклянные, В стиле Модерн, Белые, Е27, Из металла, Плетеные, На штанге, со стеклянными плафонами
Уцененный товар Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8100 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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