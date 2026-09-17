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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750288
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние, 750288

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Уценка
Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
69.5
  • Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 1
  • Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
8 100 руб.  16 191 руб. 
В наличии
Код товара: 750288
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние
8 100 руб. -50%
16 191 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
20
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
69.5
Размеры в упаковке, см
61х51х17
Вес, кг.
4.5

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, отсутствуют плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
20
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
69.5
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, отсутствуют плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V4285-0/8PL, 8xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8100 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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