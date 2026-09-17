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Уцененный товар Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750286
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Уцененный товар Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние, 750286

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Уценка
Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние - фото 1
Уценка
Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние - фото 2
Уценка
Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние - фото 3
Уценка
Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
потолочный
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Количество ламп
3
Рекомендуемая площадь освещения, м?
6
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
  • Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние - фото 1
  • Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние - фото 2
  • Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние - фото 3
  • Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
11 890 руб.  16 990 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние
11 890 руб. -30%
16 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
потолочный
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Материал основания
металл гальванизированный
Материал плафона/абажура
стекло
Количество ламп
3
Рекомендуемая площадь освещения, м?
6
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Цвет плафона
белый
Способ крепления
крепежная планка
Ширина, см
42
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х50х25
Вес, кг.
1.01

Описание товара Уцененный товар Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние

Причина уценки: неоригинальная коробка, другие плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, светильник, крепления, документация



Теги товара: в стиле модерн

Отзывы о товаре Уцененный товар Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
потолочный
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Материал основания
металл гальванизированный
Материал плафона/абажура
стекло
Количество ламп
3
Рекомендуемая площадь освещения, м?
6
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Развернуть
Цвет плафона
белый
Способ крепления
крепежная планка
Ширина, см
42
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: неоригинальная коробка, другие плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, светильник, крепления, документация


Теги товара: в стиле модерн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Потолочные светильники Arte Lamp SERENATA A3459PL-3AB хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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