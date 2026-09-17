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Eiji Oue - Copland: Fanfare For The Common Man & Third Symphony (Analogue) (0030911151119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eiji Oue - Copland: Fanfare For The Common Man & Third Symphony (Analogue) (0030911151119) виниловая пластинка

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Eiji Oue - Copland: Fanfare For The Common Man &amp; Third Symphony (Analogue) (0030911151119) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Copland: Fanfare For The Common Man & Third Symphony
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
В наличии
Код товара: 750282
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Eiji Oue - Copland: Fanfare For The Common Man & Third Symphony (Analogue) (0030911151119) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reference Recordings
Barcode
[0030911151119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Copland: Fanfare For The Common Man & Third Symphony
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Fanfare For The Common Man, Molto Moderato Allegro Molto, Andantino Quasi Allegretto Molto Delinerato
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Reference Mastercuts
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eiji Oue - Copland: Fanfare For The Common Man & Third Symphony (Analogue) (0030911151119) виниловая пластинка

Эйдзи Оуэ дирижирует Миннесотским оркестром, исполняющим произведения Аарона Копленда. Аарону Копленду, самому известному и любимому американскому композитору, в этом году исполнилось бы 100 лет. Компания Reference Recordings рада почтить его память этим памятным альбомом, включающим три его самых известных и запоминающихся произведения. «Фанфары для простого человека» стали символом государственных и крупных спортивных событий. Их величественные мелодии для духовых и ударных инструментов неизменно вызывают мурашки по коже, где бы они ни прозвучали. Третья симфония считается шедевром Копланда, лучшей симфонией, созданной любым американским композитором XX века. В её финале вновь звучит « Фанфара» написанная для полного симфонического оркестра, которая приводит программу к захватывающей дух кульминации.

Отзывы о товаре Eiji Oue - Copland: Fanfare For The Common Man & Third Symphony (Analogue) (0030911151119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reference Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reference Recordings
Barcode
[0030911151119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Eiji Oue
Альбом (сингл)
Copland: Fanfare For The Common Man & Third Symphony
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Fanfare For The Common Man, Molto Moderato Allegro Molto, Andantino Quasi Allegretto Molto Delinerato
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Reference Mastercuts
Страна производитель
США
Описание
Эйдзи Оуэ дирижирует Миннесотским оркестром, исполняющим произведения Аарона Копленда. Аарону Копленду, самому известному и любимому американскому композитору, в этом году исполнилось бы 100 лет. Компания Reference Recordings рада почтить его память этим памятным альбомом, включающим три его самых известных и запоминающихся произведения. «Фанфары для простого человека» стали символом государственных и крупных спортивных событий. Их величественные мелодии для духовых и ударных инструментов неизменно вызывают мурашки по коже, где бы они ни прозвучали. Третья симфония считается шедевром Копланда, лучшей симфонией, созданной любым американским композитором XX века. В её финале вновь звучит « Фанфара» написанная для полного симфонического оркестра, которая приводит программу к захватывающей дух кульминации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eiji Oue - Copland: Fanfare For The Common Man & Third Symphony (Analogue) (0030911151119) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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