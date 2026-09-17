Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz (coloured) (5060197761974) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz (coloured) (5060197761974) виниловая пластинка
Грузинская народная музыка — одна из древнейших и богатейших полифонических традиций в мире, несмотря на то, что она малоизвестна остальному современному миру. Сочетая чувство национальной гордости, музыкальную изобретательность и дух исследователя, пианист, композитор и аранжировщик Георгий Микадзе создал поразительный новый гибрид традиционной грузинской народной музыки и прогрессивного микротонального джаза на своем захватывающем дебютном альбоме Georgian Microjamz. В Georgian Microjamz неожиданно обнаруживаются общие черты между древними традициями родной Грузии Микадзе, где православная христианская церковь исполняла только вокальную музыку, и современными микротональными инновациями великого гитариста Давида «Фузе» Фиучинского, у которого клавишник учился в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Фиучинский присоединяется к Микадзе, чтобы вдохнуть жизнь в это необычное звучание, вместе с греческим басистом Панайотисом Андреу (Now vs. Now, Mulatu Astatke) и барабанщиком Шоном Райтом (Musiq Soulchild, Taeyang). В трех композициях квартету присоединяется потрясающий вокал грузинского хора Ensemble Basiani, а певица и этномузыколог Нана Валишвили добавляет душераздирающее вокальное исполнение к "Стону", мощной оде жертвам военного конфликта 2008 года между Россией и Грузией.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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