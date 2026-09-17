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The Other People Place - Lifestyles Of The Laptop Caf? (0801061809010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Other People Place - Lifestyles Of The Laptop Caf? (0801061809010) виниловая пластинка

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The Other People Place - Lifestyles Of The Laptop Caf? (0801061809010) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Other People Place
Альбом (сингл)
Lifestyles Of The Laptop Caf?
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
В наличии
Код товара: 750265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Other People Place - Lifestyles Of The Laptop Caf? (0801061809010) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061809010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Other People Place
Альбом (сингл)
Lifestyles Of The Laptop Caf?
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Eye Contact, It's Your Love, Moonlight Rendezvous, You Said You Want Me, Let Me Be Me, Running From Love, Lifestyles Of The Casual, Sunrays
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Other People Place - Lifestyles Of The Laptop Caf? (0801061809010) виниловая пластинка

Лейбл Warp анонсировал переиздание на виниле альбома Lifestyles Of The Laptop Caf? группы The Other People Place. Этот долгожданный LP Джеймса Стинсона из Drexciya было трудно найти на протяжении многих лет, и он по праву считается одним из лучших электронных альбомов всех времен.

Отзывы о товаре The Other People Place - Lifestyles Of The Laptop Caf? (0801061809010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061809010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Other People Place
Альбом (сингл)
Lifestyles Of The Laptop Caf?
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Eye Contact, It's Your Love, Moonlight Rendezvous, You Said You Want Me, Let Me Be Me, Running From Love, Lifestyles Of The Casual, Sunrays
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лейбл Warp анонсировал переиздание на виниле альбома Lifestyles Of The Laptop Caf? группы The Other People Place. Этот долгожданный LP Джеймса Стинсона из Drexciya было трудно найти на протяжении многих лет, и он по праву считается одним из лучших электронных альбомов всех времен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Other People Place - Lifestyles Of The Laptop Caf? (0801061809010) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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