Kelly Moran - Moves In T he Field (coloured) (5056614705744) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kelly Moran - Moves In T he Field (coloured) (5056614705744) виниловая пластинка
Нью-йоркская художница Келли Моран представляет свой второй альбом на лейбле Warp Records под названием «Moves in the Field». Будучи опытным и востребованным композитором, Моран сотрудничала с такими артистами, как Oneohtrix Point Never и FKA Twigs, в составе их концертных ансамблей. Как сольная исполнительница, Моран разработала уникальное направление экспериментальных фортепианных композиций, представленных в её получившей признание критиков дискографии. «Moves in the Field» демонстрирует дуэты с Yamaha Disklavier, технологически продвинутой версией механического пианино. Моран расширяет свои пианистические возможности, используя Disklavier для создания сложных фортепианных партий, выходящих за рамки человеческих возможностей, в результате чего получаются многослойные композиции, стирающие границы между человеком и машиной. Находясь под влиянием современной классической, альтернативной и электронной музыки, альбом балансирует на грани двух совершенно разных миров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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