Astrud Gilberto - The Astrud Gilberto Album (coloured) (0602488385190) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
The Astrud Gilberto Album
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 750251
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602488385190]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
The Astrud Gilberto Album
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Once I Loved, Agua De Beber, Meditation, And Roses And Roses, O Morro (Nao Tem Vez), How Insensitive, Dindi, Photograph, Dreamer, So Finha De Ser Com Voce, All That's Left Is To Say Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Astrud Gilberto - The Astrud Gilberto Album (coloured) (0602488385190) виниловая пластинка
В 1963 году Стэн Гетц, по внезапному порыву, попросил Аструд Жилберту, которая до этого лишь сопровождала своего мужа Жуана в студию, спеть для него песню «Девушка из Ипанемы». Альбом «Getz/Gilberto» и эта песня имели такой ошеломляющий успех, что Verve предложил Аструд Жилберту собственный контракт. На своем дебютном альбоме выпущенном в 1965 году, она исполнила множество песен босса-нова своим нежным голосом, при поддержке таких тяжеловесов, как Жуан Жилберто, Том Жобим, Жуан Донато и Бад Шэнк. Лимитированное издание на синем виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602488385190]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
The Astrud Gilberto Album
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Once I Loved, Agua De Beber, Meditation, And Roses And Roses, O Morro (Nao Tem Vez), How Insensitive, Dindi, Photograph, Dreamer, So Finha De Ser Com Voce, All That's Left Is To Say Goodbye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В 1963 году Стэн Гетц, по внезапному порыву, попросил Аструд Жилберту, которая до этого лишь сопровождала своего мужа Жуана в студию, спеть для него песню «Девушка из Ипанемы». Альбом «Getz/Gilberto» и эта песня имели такой ошеломляющий успех, что Verve предложил Аструд Жилберту собственный контракт. На своем дебютном альбоме выпущенном в 1965 году, она исполнила множество песен босса-нова своим нежным голосом, при поддержке таких тяжеловесов, как Жуан Жилберто, Том Жобим, Жуан Донато и Бад Шэнк. Лимитированное издание на синем виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Astrud Gilberto - The Astrud Gilberto Album (coloured) (0602488385190) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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