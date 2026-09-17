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Astrud Gilberto - Shadow Of Your Smile (Analogue, Acoustic Sounds) (0602488163347) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Astrud Gilberto - Shadow Of Your Smile (Analogue, Acoustic Sounds) (0602488163347) виниловая пластинка

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Astrud Gilberto - Shadow Of Your Smile (Analogue, Acoustic Sounds) (0602488163347) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
Shadow Of Your Smile
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
В наличии
Код товара: 750250
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Astrud Gilberto - Shadow Of Your Smile (Analogue, Acoustic Sounds) (0602488163347) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602488163347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
Shadow Of Your Smile
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love Theme From "The Sandpiper" (The Shadow Of Your Smile), (Take Me To) Aruanda, Manha De Carnaval, Fly Me To The Moon, The Gentle Rain, Non-Stop To Brazil, O Ganso, Who Can I Turn To, Day By Day, Tristeza, Funny World (Theme From "Malamondo")
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Astrud Gilberto - Shadow Of Your Smile (Analogue, Acoustic Sounds) (0602488163347) виниловая пластинка

«The Shadow of Your Smile» — студийный альбом Аструд Жилберто. Аранжировки Дона Себески, Клауса Огермана и Жуана Донато были выполнены на лейбле Verve Records в 1965 году. Альбом достиг 66-го места в чарте Billboard 200.

Отзывы о товаре Astrud Gilberto - Shadow Of Your Smile (Analogue, Acoustic Sounds) (0602488163347) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602488163347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Astrud Gilberto
Альбом (сингл)
Shadow Of Your Smile
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love Theme From "The Sandpiper" (The Shadow Of Your Smile), (Take Me To) Aruanda, Manha De Carnaval, Fly Me To The Moon, The Gentle Rain, Non-Stop To Brazil, O Ganso, Who Can I Turn To, Day By Day, Tristeza, Funny World (Theme From "Malamondo")
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Shadow of Your Smile» — студийный альбом Аструд Жилберто. Аранжировки Дона Себески, Клауса Огермана и Жуана Донато были выполнены на лейбле Verve Records в 1965 году. Альбом достиг 66-го места в чарте Billboard 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Astrud Gilberto - Shadow Of Your Smile (Analogue, Acoustic Sounds) (0602488163347) виниловая пластинка - стоимость товара 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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