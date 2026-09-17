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King Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (coloured) (0199538747430) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (coloured) (0199538747430) виниловая пластинка

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King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Field Of Vision &#039;25 (Box) (coloured) (0199538747430) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Field Of Vision '25
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 900 руб. 
В наличии
Код товара: 750233
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (coloured) (0199538747430) виниловая пластинка
37 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reverberation Appreciation Society
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
12 LP
Лэйбл
Reverberation Appreciation Society
Barcode
[0199538747430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Field Of Vision '25
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gamma Knife, People-Vultures, Beat, Field Of Vision, Antarctica, Nuclear Fusion, Intrasport, Superposition, Kepler-22b, Gilgamesh, Extinction, I'm In Your Mind, I'm Not In Your Mind, Cellophane, I'm In Your Mind Fuzz, Inner Cell, Loyalty, Horology, Venusian 2, Converge, Witchcraft, G Gaia, Police Truck, Evil Death Roll, Gila Monster, Flamethrower, Planet B, Slow Jam 1, Empty, Hot Wax, Superbug, Magenta Mountain, The Grim Reaper, Flamethrower (Outro), Swan Song, Welcome To An Altered Future, Digi
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (coloured) (0199538747430) виниловая пластинка

Лимитированное издание, бокс-сет из 12 виниловых пластинок с радужными брызгами. Роскошный бокс-сет, включающий 69 треков на 12 потрясающих цветных пластинках! Каждый 12-дюймовый диск помещен во внутренний конверт с фотографией, изготовленный на заказ. Сведение выполнено из многодорожечных записей, мастеринг для винила — Крейгом Лоуренсом. В комплект входит роскошный постер размером 24 x 24 дюйма и бонусная наклейка для пиратской копии. Это полноформатная запись, сделанная на грандиозном фестивале Field of Vision, девять часов Gizz на 12 дисках! Потрясающие цветные пластинки и роскошная упаковка с дополнительными бонусами! Запись произведена 15-17 августа 2025 года на фестивале Field of Vision в Буэна-Висте, штат Колорадо. Звукорежиссёры: Сэм Джозеф, Джо Сантарпиа, Грейс Ридер и Гаспар Де Мелеместер. В состав King Gizzard входят Эмби Кенни-Смит, Микки Кавана, Куки Крейг, Джои Уокер, Луки Харвуд и Стю Маккензи. В дополнительные материалы входят: внутренние конверты для фотографий размером 12 дюймов с 35-мм фотографиями Боба Греко; роскошный постер размером 24 x 24 дюйма с фотографиями, сделанными на полароидную пленку во время фестиваля; а также бонусная пиратская наклейка, взятая с постера, созданного Эрни Хоуком для фильма «Город-мираж» на фестивале Field of Visions.

Отзывы о товаре King Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (coloured) (0199538747430) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reverberation Appreciation Society
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
12 LP
Лэйбл
Reverberation Appreciation Society
Barcode
[0199538747430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Field Of Vision '25
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gamma Knife, People-Vultures, Beat, Field Of Vision, Antarctica, Nuclear Fusion, Intrasport, Superposition, Kepler-22b, Gilgamesh, Extinction, I'm In Your Mind, I'm Not In Your Mind, Cellophane, I'm In Your Mind Fuzz, Inner Cell, Loyalty, Horology, Venusian 2, Converge, Witchcraft, G Gaia, Police Truck, Evil Death Roll, Gila Monster, Flamethrower, Planet B, Slow Jam 1, Empty, Hot Wax, Superbug, Magenta Mountain, The Grim Reaper, Flamethrower (Outro), Swan Song, Welcome To An Altered Future, Digi
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Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное издание, бокс-сет из 12 виниловых пластинок с радужными брызгами. Роскошный бокс-сет, включающий 69 треков на 12 потрясающих цветных пластинках! Каждый 12-дюймовый диск помещен во внутренний конверт с фотографией, изготовленный на заказ. Сведение выполнено из многодорожечных записей, мастеринг для винила — Крейгом Лоуренсом. В комплект входит роскошный постер размером 24 x 24 дюйма и бонусная наклейка для пиратской копии. Это полноформатная запись, сделанная на грандиозном фестивале Field of Vision, девять часов Gizz на 12 дисках! Потрясающие цветные пластинки и роскошная упаковка с дополнительными бонусами! Запись произведена 15-17 августа 2025 года на фестивале Field of Vision в Буэна-Висте, штат Колорадо. Звукорежиссёры: Сэм Джозеф, Джо Сантарпиа, Грейс Ридер и Гаспар Де Мелеместер. В состав King Gizzard входят Эмби Кенни-Смит, Микки Кавана, Куки Крейг, Джои Уокер, Луки Харвуд и Стю Маккензи. В дополнительные материалы входят: внутренние конверты для фотографий размером 12 дюймов с 35-мм фотографиями Боба Греко; роскошный постер размером 24 x 24 дюйма с фотографиями, сделанными на полароидную пленку во время фестиваля; а также бонусная пиратская наклейка, взятая с постера, созданного Эрни Хоуком для фильма «Город-мираж» на фестивале Field of Visions.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (coloured) (0199538747430) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 37900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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