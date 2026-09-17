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Canned Heat - Vintage (coloured) (0730167334839) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Canned Heat - Vintage (coloured) (0730167334839) виниловая пластинка

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Canned Heat - Vintage (coloured) (0730167334839) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Canned Heat
Альбом (сингл)
Vintage
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
В наличии
Код товара: 750231
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Canned Heat - Vintage (coloured) (0730167334839) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reel
Barcode
[0730167334839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Canned Heat
Альбом (сингл)
Vintage
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Spoonful, Big Road Blues, Rollin’ And Tumblin’, Got My Mojo Working, Pretty Thing, Louise, Dimples, Can’t Hold On Much Longer, Straight Ahead, Rollin’ And Tumblin’
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Canned Heat - Vintage (coloured) (0730167334839) виниловая пластинка

Это переиздание выпущено на плотном оранжевом виниле с ремастерированным звуком. Записанные в 1966 году, но выпущенные только в 1969 году на лейбле Janus, это самые ранние известные записи американской блюз-рок-группы Canned Heat, продюсером которых выступил Джонни Отис. В состав группы Canned Heat в этом составе входят Алан «Слепая Сова» Уилсон (гитара/губная гармоника/вокал), Стюарт Бротман (бас), Генри «Подсолнух» Вестин (гитара), Боб «Медведь» Хайт (вокал) и либо Кит Сойер (ударные), либо, возможно, его замена, Фрэнк Кук (ударные), присоединившийся к группе примерно в 1966 году. Группа оттачивала свое мастерство, записывая аутентичные трибьюты великим блюзовым музыкантам, включая Мадди Уотерса, Уилли Диксона, Джона Ли Хукера и Элмора Джеймса.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Reel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reel
Barcode
[0730167334839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Canned Heat
Альбом (сингл)
Vintage
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Spoonful, Big Road Blues, Rollin’ And Tumblin’, Got My Mojo Working, Pretty Thing, Louise, Dimples, Can’t Hold On Much Longer, Straight Ahead, Rollin’ And Tumblin’
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Это переиздание выпущено на плотном оранжевом виниле с ремастерированным звуком. Записанные в 1966 году, но выпущенные только в 1969 году на лейбле Janus, это самые ранние известные записи американской блюз-рок-группы Canned Heat, продюсером которых выступил Джонни Отис. В состав группы Canned Heat в этом составе входят Алан «Слепая Сова» Уилсон (гитара/губная гармоника/вокал), Стюарт Бротман (бас), Генри «Подсолнух» Вестин (гитара), Боб «Медведь» Хайт (вокал) и либо Кит Сойер (ударные), либо, возможно, его замена, Фрэнк Кук (ударные), присоединившийся к группе примерно в 1966 году. Группа оттачивала свое мастерство, записывая аутентичные трибьюты великим блюзовым музыкантам, включая Мадди Уотерса, Уилли Диксона, Джона Ли Хукера и Элмора Джеймса.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Canned Heat - Vintage (coloured) (0730167334839) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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