Vladimir Shafranov - Soul Eyes: Relaxin' Moods (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154052) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Vladimir Shafranov - Soul Eyes: Relaxin' Moods (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154052) виниловая пластинка
Альбом «Soul Eyes: Relaxin' Moods» джазового пианиста Vladimir Shafranov Trio выпущен японским аудиофильским лейблом Venus Records на двойном виниле. Дебютный релиз известного петербургского пианиста Владимира Шафранова на культовом аудиофильском лейбле Venus Records. Запись проходила 2 и 3 июня 2025 года на студии RMV Studio в Стокгольме, Швеция. Вместе с Шафрановым в трио сыграли контрабасист Ханс Баккенрот (Hans Backenroth) и барабанщик Мусса Фадера (Moussa Fadera). [1, 2, 3, 4]. Пластинка выпущена в рамках элитной серии Venus Hyper Magnum Sound, которая славится своим фирменным, невероятно объемным, теплым и детальным аналоговым звучанием, ориентированным на искушенных аудиофилов. Релиз оформлен в виде роскошного разворотного конверта (Gatefold Jacket) с традиционной японской лентой оби (OBI Strip). Основу программы составляют утонченные и расслабляющие джазовые стандарты и баллады.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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