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Vladimir Shafranov - Soul Eyes: Relaxin' Moods (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154052) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vladimir Shafranov - Soul Eyes: Relaxin' Moods (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154052) виниловая пластинка

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Vladimir Shafranov - Soul Eyes: Relaxin&#039; Moods (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154052) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vladimir Shafranov
Альбом (сингл)
Soul Eyes: Relaxin' Moods
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
В наличии
Код товара: 750226
Доставка в Санкт-Петербурге
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Vladimir Shafranov - Soul Eyes: Relaxin' Moods (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154052) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vladimir Shafranov
Альбом (сингл)
Soul Eyes: Relaxin' Moods
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beautiful Love, Soul Eyes, Ternura Antigua, What A Wonderful World, Out Of The Past, Too Late Now, Lush Life, Django, You've Changed
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vladimir Shafranov - Soul Eyes: Relaxin' Moods (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154052) виниловая пластинка

Альбом «Soul Eyes: Relaxin' Moods» джазового пианиста Vladimir Shafranov Trio выпущен японским аудиофильским лейблом Venus Records на двойном виниле. Дебютный релиз известного петербургского пианиста Владимира Шафранова на культовом аудиофильском лейбле Venus Records. Запись проходила 2 и 3 июня 2025 года на студии RMV Studio в Стокгольме, Швеция. Вместе с Шафрановым в трио сыграли контрабасист Ханс Баккенрот (Hans Backenroth) и барабанщик Мусса Фадера (Moussa Fadera). [1, 2, 3, 4]. Пластинка выпущена в рамках элитной серии Venus Hyper Magnum Sound, которая славится своим фирменным, невероятно объемным, теплым и детальным аналоговым звучанием, ориентированным на искушенных аудиофилов. Релиз оформлен в виде роскошного разворотного конверта (Gatefold Jacket) с традиционной японской лентой оби (OBI Strip). Основу программы составляют утонченные и расслабляющие джазовые стандарты и баллады.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Vladimir Shafranov - Soul Eyes: Relaxin' Moods (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154052) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051154052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vladimir Shafranov
Альбом (сингл)
Soul Eyes: Relaxin' Moods
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beautiful Love, Soul Eyes, Ternura Antigua, What A Wonderful World, Out Of The Past, Too Late Now, Lush Life, Django, You've Changed
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Альбом «Soul Eyes: Relaxin' Moods» джазового пианиста Vladimir Shafranov Trio выпущен японским аудиофильским лейблом Venus Records на двойном виниле. Дебютный релиз известного петербургского пианиста Владимира Шафранова на культовом аудиофильском лейбле Venus Records. Запись проходила 2 и 3 июня 2025 года на студии RMV Studio в Стокгольме, Швеция. Вместе с Шафрановым в трио сыграли контрабасист Ханс Баккенрот (Hans Backenroth) и барабанщик Мусса Фадера (Moussa Fadera). [1, 2, 3, 4]. Пластинка выпущена в рамках элитной серии Venus Hyper Magnum Sound, которая славится своим фирменным, невероятно объемным, теплым и детальным аналоговым звучанием, ориентированным на искушенных аудиофилов. Релиз оформлен в виде роскошного разворотного конверта (Gatefold Jacket) с традиционной японской лентой оби (OBI Strip). Основу программы составляют утонченные и расслабляющие джазовые стандарты и баллады.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vladimir Shafranov - Soul Eyes: Relaxin' Moods (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051154052) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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