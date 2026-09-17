Brian Eno - Small Craft On A Milk Sea (0602488378512) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Small Craft On A Milk Sea
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб.
В наличии
Код товара: 750213
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Загружаем...
7 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488378512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Small Craft On A Milk Sea
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Emerald and Lime, Complex Heaven, Small Craft on a Milk Sea, Flint March, Horse, 2 Forms of Anger, Bone Jump, Dust Shuffle, Paleosonic, Slow Ice, Old Moon, Lesser Heaven, Calcium Needles, Emerald and Stone, Written, Forgotten, Late Anthropocene, Square Chain, Bimini Twist, Invisible, Abandoned Shops, Loose Rein, Surfacing, Allen Loop (Seven Sea Sessions), Instant Nuclear Family (Extended Version / Seven Sea Sessions), Signal Success (Seven Sea Sessions), Written / Forgotten / Remembered (Seven S
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brian Eno - Small Craft On A Milk Sea (0602488378512) виниловая пластинка
Дебютный альбом Брайана Ино на лейбле Warp, "Small Craft on a Milk Sea", переиздается впервые с момента его выхода в 2010 году. Созданный в сотрудничестве с гитаристом Лео Абрахамсом и номинированным на премию Mercury Musician музыкантом Джоном Хопкинсом, альбом остается самым успешным в дискографии Ино со времен "Apollo: Atmospheres and Soundtracks" 1983 года. Издание к RSD 2026 представлено на двух виниловых пластинках и включает также полную запись концертных выступлений «Seven Seas Sessions» и редкие бонусные материалы того времени.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488378512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Small Craft On A Milk Sea
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Emerald and Lime, Complex Heaven, Small Craft on a Milk Sea, Flint March, Horse, 2 Forms of Anger, Bone Jump, Dust Shuffle, Paleosonic, Slow Ice, Old Moon, Lesser Heaven, Calcium Needles, Emerald and Stone, Written, Forgotten, Late Anthropocene, Square Chain, Bimini Twist, Invisible, Abandoned Shops, Loose Rein, Surfacing, Allen Loop (Seven Sea Sessions), Instant Nuclear Family (Extended Version / Seven Sea Sessions), Signal Success (Seven Sea Sessions), Written / Forgotten / Remembered (Seven S
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Дебютный альбом Брайана Ино на лейбле Warp, "Small Craft on a Milk Sea", переиздается впервые с момента его выхода в 2010 году. Созданный в сотрудничестве с гитаристом Лео Абрахамсом и номинированным на премию Mercury Musician музыкантом Джоном Хопкинсом, альбом остается самым успешным в дискографии Ино со времен "Apollo: Atmospheres and Soundtracks" 1983 года. Издание к RSD 2026 представлено на двух виниловых пластинках и включает также полную запись концертных выступлений «Seven Seas Sessions» и редкие бонусные материалы того времени.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Brian Eno - Small Craft On A Milk Sea (0602488378512) виниловая пластинка – стоимость товара 7340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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